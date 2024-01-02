Працевлаштування без військового квитка: який штраф чекає на роботодавця — Finance.ua

Працевлаштування без військового квитка: який штраф чекає на роботодавця Сьогодні 20:12 — Особисті фінанси

Працевлаштування без військового квитка: який штраф чекає на роботодавця

Перед тим як приймати на роботу працівника, будь-який роботодавець зобов’язаний перевірити, чи кандидат перебуває на військовому обліку, де саме, і чи є дані актуальними. В іншому випадку, вони можуть бути оштрафовані.

Про це зазначено в Постанові Кабміну «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів».

Роботодавці та працівники освітніх установ мають перевірити у чоловіків:

посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) для призовників;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для військовозобов'язаних;

військовий квиток для резервістів.

Читайте також Скільки платитимуть військовим з 1 січня

У разі відсутності у працівника одного з цих документів, роботодавець має заплатити штраф:

для громадян — від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 3 400 грн);

для посадових осіб — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 5100 грн);

повторне вчинення порушення протягом року — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

повторне вчинення порушення посадовими особами впродовж року — від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5100 до 8500 грн.

Крім того, безробітна особа, яка підлягає мобілізації, не зможе підтвердити свій статус в центрі зайнятості без відповідних документів.

Читайте також Запуск електронного реєстру значно спростить проведення мобілізації — Сухопутні війська

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці раніше нагадало, що проект держбюджету — 2024 передбачає підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року до 7100 грн, з 1 липня 2024 року до 8000 грн. З цього у відомстві зробили прогноз щодо того, якими будуть штрафи за незадекларовану працю.

Українців можуть зобов’язати носити з собою на постійній основі військовий квиток. Нині обговорюють можливість закріпити це на законодавчому рівні. Таке рішення дозволить покращити мобілізаційні процеси.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.