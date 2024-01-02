Працевлаштування без військового квитка: який штраф чекає на роботодавця — Finance.ua

Працевлаштування без військового квитка: який штраф чекає на роботодавця
Перед тим як приймати на роботу працівника, будь-який роботодавець зобов’язаний перевірити, чи кандидат перебуває на військовому обліку, де саме, і чи є дані актуальними. В іншому випадку, вони можуть бути оштрафовані.
Про це зазначено в Постанові Кабміну «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів».
Роботодавці та працівники освітніх установ мають перевірити у чоловіків:
- посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) для призовників;
- військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для військовозобов'язаних;
- військовий квиток для резервістів.
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У разі відсутності у працівника одного з цих документів, роботодавець має заплатити штраф:
- для громадян — від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 3 400 грн);
- для посадових осіб — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 5100 грн);
- повторне вчинення порушення протягом року — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- повторне вчинення порушення посадовими особами впродовж року — від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5100 до 8500 грн.
Крім того, безробітна особа, яка підлягає мобілізації, не зможе підтвердити свій статус в центрі зайнятості без відповідних документів.
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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці раніше нагадало, що проект держбюджету — 2024 передбачає підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року до 7100 грн, з 1 липня 2024 року до 8000 грн. З цього у відомстві зробили прогноз щодо того, якими будуть штрафи за незадекларовану працю.
Українців можуть зобов’язати носити з собою на постійній основі військовий квиток. Нині обговорюють можливість закріпити це на законодавчому рівні. Таке рішення дозволить покращити мобілізаційні процеси.
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