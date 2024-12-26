Позичальники банків у ліквідації сплатили понад 1 млрд грн боргів з 2022 року — Finance.ua

Позичальники банків у ліквідації сплатили понад 1 млрд грн боргів з 2022 року Сьогодні 15:45

Позичальники банків у ліквідації сплатили понад 1 млрд грн боргів з 2022 року

Від початку повномасштабної війни банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, отримали понад 1 млрд грн від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.

Про це йдеться у повідомленні (ФГВФО).

З цих коштів:

214,3 млн грн — надходження від погашення іпотечних кредитів фізосіб за програмою, затвердженою у 2018 році;

— надходження від погашення іпотечних кредитів фізосіб за програмою, затвердженою у 2018 році; 199,5 млн грн — надходження від погашення кредитів фізосіб відповідно до Умов погашення кредитної заборгованості під час дії воєнного стану;

— надходження від погашення кредитів фізосіб відповідно до Умов погашення кредитної заборгованості під час дії воєнного стану; 604,2 млн грн — надходження від погашення кредитів суб’єктів господарювання.

Зокрема, спостерігається збільшення надходжень від погашення заборгованості за кредитами суб’єктів господарювання.

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Поза іншим це зумовлено проведенням реструктуризації за кредитними договорами позичальників, що мають значний обсяг боргових зобов’язань перед неплатоспроможними банками.

Переваги реструктуризації

Як зазначила директорка Департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева, найкращий варіант для всіх сторін — добровільне виконання своїх зобов’язань перед банком та самостійне погашення кредитів.

За її словами, для боржників реструктуризація — це оптимальна можливість погасити кредит на вигідних умовах.

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«Реструктуризація дозволяє зберегти прогнозованість власних фінансових ресурсів і боргового навантаження, уникнути судових справ щодо стягнення заборгованості, уникнути ризиків, що можуть виникнути у разі продажу боргу, та зберегти позитивну ділову репутацію», — пояснює Тетяна Старцева.

Умови

Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів.

Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць).

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Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

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