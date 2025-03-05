Поєднання економічних та політичних новин створюватиме валютні гойдалки — прогноз експерта Сьогодні 13:00

Поєднання економічних та політичних новин створюватиме валютні гойдалки — прогноз експерта

Цього тижня на курс гривні щодо долара та євро на нашому валютному ринку впливатиме ціла низка внутрішніх та зовнішніх чинників. Проте головну роль знову відіграє геополітика. Про це повідомив фінансовий аналітик Олексій Козирєв, пише Мінфін

Однак розвиток більшості інших подій передбачити неможливо, не кажучи вже про те, щоб на них вплинути. Почнемо з перспектив запровадження США 25%-вих мит на європейські товари, якими вже давно нова адміністрація президента Дональда Трампа лякає ЄС. Це суттєво впливає на настрої інвесторів та перспективи пари євро/долар.

Через диспропорції попиту та пропозиції долара на торгах, за прогнозом, НБУ доведеться витратити із золотовалютних резервів для підтримки курсу гривні з 3 березня до 7 березня від $890 млн до $1,2 млрд. Сума вочевидь велика, але це буде необхідно, щоб психологічно підтримати гривню на негативних геополітичних новинах.

Читайте також Чому подешевшав долар та коли НБУ доведеться поновити девальвацію гривні — прогноз аналітиків

Населення продовжить активно купувати валюту у всіх сегментах валютного ринку. Особливо в перші дні березня, коли ліміти на купівлю валюти на картки в межах еквівалента 50 тис. грн, та на депозити від 3 місяців у межах еквівалента 200 тис. грн, ще заможними громадянами не закриті їх покупками. Але тут динаміка залежатиме від дат отримання коштів за другу половину лютого військовими та високооплачуваним персоналом компаній та держструктур.

У результаті поєднання економічних та політичних новин створюватиме валютні гойдалки.

Поведінка готівкового ринку повністю відображатиме ситуацію на міжбанку, але з дещо активнішою реакцією на те, що відбувається на світових політичних майданчиках і на валютних ринках. Тобто обмінники продовжать реагувати на стрибки курсу долара та євро на зовнішніх майданчиках та коригувати свої цінники протягом дня, але з огляду на реальний попит та пропозицію у своєму регіоні.

Серед сезонних чинників, які спрацюють цього тижня, варто зазначити наближення 8 березня. Як би там не було, чоловіче населення намагається побалувати своїх представниць прекрасної статі. Відповідно, зростає попит на імпортні товари, навіть за умов війни.

Читайте також У лютому чистий продаж валюти НБУ на міжбанку скоротився на 18%

Але варто врахувати, що якщо негативний сценарій зустрічі у Білому домі спровокує підвищений попит на валюту з боку громадян, власники обмінників можуть спробувати зіграти «на підвищення». І тут знову ж таки, Нацбанку доведеться виявити жорсткість, якщо він реально захоче психологічно заспокоїти ринок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 42,10 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,30 до 42,05 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 42,60 до 44,40 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 42,70 до 44,30 грн.

Читайте також Курс долара на найближчий час — прогноз ICU

Як і всі останні тижні, широкий розкид котирувань покупок і продажів на готівковому ринку за євровалютою через зростання волатильності євро щодо долара на світових майданчиках буде однією з головних особливостей українського ринку валютообмінних операцій. Крім того, чинник геополітичних новин залишиться одним із головних «провокаторів» валютного ринку цими днями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.