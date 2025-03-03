У лютому чистий продаж валюти НБУ на міжбанку скоротився на 18% — Finance.ua
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У лютому чистий продаж валюти НБУ на міжбанку скоротився на 18%

Валюта
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У лютому чистий продаж валюти НБУ на міжбанку скоротився на 18%
У лютому чистий продаж валюти НБУ на міжбанку скоротився на 18%
У лютому 2025 року чистий продаж валюти Національним банком становив 3,058 млрд доларів, що на 18,5% менше від обсягу чистого продажу у січні (3,750 млрд доларів).
Про це свідчать дані НБУ.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Так, у лютому НБУ не купував валюту на міжбанку, а продав 3,058 млрд доларів.
Для порівняння, у січні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 3,75 млрд доларів, що на 30% менше від обсягу чистого продажу у грудні (5,3 млрд доларів).

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У грудні 2024 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 5,3 млрд доларів, що майже в 2 рази більше від обсягу чистого продажу у листопаді (2,7 млрд доларів), та було рекордним за весь минулий рік.
В цілому за 2024 рік Нацбанком продано валюти на більше ніж 35,1 млрд доларів.
Нагадаємо, за даними аналітики ICU, Національний банк Україні поки що не налаштований підвищувати курс долара навіть в ситуації, коли структурний дефіцит валюти на ринку суттєво зріс. Аналітики вважають, що різке зростання попиту на валюту на міжбанківському ринку від клієнтів банків (юросіб), імовірно, було обумовлене купівлею значних обсягів валюти державними установами. Це могли бути оплати за оборонними контрактами або для закупівлі газу.
За матеріалами:
Українські Новини
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