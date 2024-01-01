Повернення під контроль держави: споживачі двох областей з 1 січня отримуватимуть газ від іншого оператора — Finance.ua

Повернення під контроль держави: споживачі двох областей з 1 січня отримуватимуть газ від іншого оператора Сьогодні 06:09 — Енергетика

НКРЕКП ухвалила постанову, згідно з якою з 1 січня 2024 року національний оператор «Газорозподільні мережі України» (Газмережі) з Групи Нафтогаз отримав право на здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу у Закарпатській і Рівненській областях.

Про це повіломляє Міненерго.

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Послуги безперебійного газопостачання клієнтам у двох західних регіонах надаватимуть новостворені філії національного оператора. Раніше такі послуги у цих областях надавали приватні компанії, зокрема АТ «Рівнегаз» і АТ «Закарпатгаз».

Повернення газорозподільної інфраструктури під контроль держави є складовою процесу деолігархізації України, розпочатої Президентом Володимиром Зеленським.

Старт відповідному процесу було дано у листопаді 2022 року, коли Уряд за пропозицією міністра енергетики Германа Галущенка ухвалив рішення про переукладення договорів експлуатації газорозподільних мереж державної форми власності, яке запустило процес повернення державного майна під контроль держави.

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«Повернення газорозподільних мереж під контроль держави — це питання національної безпеки, особливо враховуючи усі ризики та воєнні виклики. Дуже важливо також забезпечити безперервність постачання газу та створювати нові можливості для розвитку газової інфраструктури. Це і є позиція та завдання для відповідального національного оператора газорозподільних мереж», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

На Закарпатті і Рівненщині філії національного оператора будуть забезпечувати «блакитним паливом» близько 553 тисяч клієнтів. Після зміни оператора особові рахунки та тарифи на розподіл газу залишаться незмінними, а реквізити для оплати буде оновлено.

Нагадаємо, з початку 2023 року під контроль держави перейшли вже 27 газорозподільних підприємств.

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