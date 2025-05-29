Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи — Finance.ua

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи Вчора 21:02 — Фінтех і Картки

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи

Посилення лімітів на перекази з картки на картку до 100 тис. грн з 150 тис. грн, яке відбудеться з червня, вплине на тих, хто здійснює підприємницьку діяльність без сплати податків. На офіційно зареєстрованих підприємців це впливати не буде.

Про це повідомив економічний експерт Олег Пендзин у коментарі УНН.

З 1 червня ряд українських банків готуються до зниження лімітів на грошові перекази з картки на картку до 100 тис. грн з поточних 150 тис. грн. Попри скасування відповідних обмежень з боку Національного банку України з 1 квітня 2025 року, меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, підписаний понад 50 банками та фінансовими установами, залишається чинним.

Згідно з меморандумом, з 1 лютого 2025 року клієнти банків-підписантів з «середнім» та «низьким» рівнями ризику мали можливість переказувати 150 тис. грн на місяць, а з 1 червня ліміт буде встановлений до 100 тис. грн на місяць. Для клієнтів з «високим» рівнем ризику діє ліміт у 50 тис. грн.

В меморандумі також зазначається, що за наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу.

Крім того, клієнт під час обслуговування має право звернутися до Надавача Платіжних Послуг — учасника Меморандуму із запитом для підвищення встановлено ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів.

Економічний експерт Олег Пендзин роз’яснив, кому варто хвилюватися через ліміти на перекази з карти на карту, а кому ні.

«На офіційно зареєстрованих підприємців, ФОПів, це абсолютно жодним чином не буде впливати. Також це не вплине на пересічного українця», — заявив Пендзин.

За його словами, мова йде про обмеження виключно перерахунків між фізичними особами.

«Це не стосується тих фізичних осіб, які мають достатньо великі доходи й можуть пояснити походження коштів. Це вплине в першу чергу на тих хто здійснює підприємницьку діяльність без сплати податків, належної реєстрації. За великим рахунком ситуація є абсолютно не критична. Ми з вами прожили в обмеженнях Національного банку України, коли був ліміт 150 тис. грн на місяць», — пояснив Пендзин.

Також він зазначив, що якщо людина офіційно продала квартиру, або в неї є дуже високий дохід, або людина отримали ще якісь інші надходження, які банк зафіксував, фінансовий моніторинг зафіксував, то 100 тис. грн не буде обмеженням.

Довідка Finance.ua:

на 1 червня 2025 року заплановано чергове посилення обмежень: ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» буде знижено зі 150 до 100 тис. грн на місяць. Для клієнтів «високого ризику» він залишиться на рівні 50 тис. грн на місяць. Підтвердження доходів передбачає отримання документів/інформації в електронній формі. Допускаються такі документи: сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7; податкова декларація; зарплатні відомості; підтвердження зарахувань від державних органів; підтверджені прибутки членів сімей; документи, що підтверджують волонтерську діяльність;

після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць;

більшість українців банків застосовують обмеження у разі нетипової активності на рахунку або перевищення ліміту на перекази. У першу чергу банк може заблокувати рахунок, який вважає підозрілим.

УНН За матеріалами:

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