Посол Польщі пояснив слова Туска про можливість призупинення торгівлі з Україною — Finance.ua

Посол Польщі пояснив слова Туска про можливість призупинення торгівлі з Україною Сьогодні 16:14 — Світ

Посол Польщі пояснив слова Туска про можливість призупинення торгівлі з Україною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не має планів та ідей призупиняти торгівлю між Польщею та Україною.

У цьому запевнив в інтерв'ю Forbes Ukraine посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.

28 лютого Туск заявив, що уряди обох країн нібито ведуть переговори про тимчасове закриття кордону для призупинення торгівлі - і це було б болючим для обох сторін. В українському уряді заперечили факт таких переговорів.

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Було нерозуміння заяви Туска, пояснює Гузи. «Це обговорювалось як потенційна ситуація, а не як прийняття рішення. Медіа підхоплюють такі речі, а потім громадськість розгублена», — каже посол.

Польська громадськість усвідомлює, що таке рішення було б болючішим для Польщі, за словами посла. Оскільки Польща має позитивне сальдо у торгівлі з Україною.

Слова Туска — це не ідея закриття кордону для торгівлі, переконує посол. Це було б складно для обох країн.

«На кордоні достатньо проблем. Не треба, щоб вони зростали до рівня закриття кордону для торгівлі в цілому. Від премʼєр-міністра Туска не було жодних таких ідей», — підсумовує він.

Прикордонна криза між Польщею та Україною триває понад рік: протести то вщухають, то набирають нових обертів, кордон блокували як польські перевізники, так і фермери. Наразі кордон блокують польські фермери, їхні актуальні вимоги більше стосуються невдоволення аграрною та зеленою політикою ЄС.

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