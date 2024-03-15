Посол Польщі пояснив слова Туска про можливість призупинення торгівлі з Україною — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Посол Польщі пояснив слова Туска про можливість призупинення торгівлі з Україною

Світ
58
Посол Польщі пояснив слова Туска про можливість призупинення торгівлі з Україною
Посол Польщі пояснив слова Туска про можливість призупинення торгівлі з Україною
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не має планів та ідей призупиняти торгівлю між Польщею та Україною.
У цьому запевнив в інтерв'ю Forbes Ukraine посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.
28 лютого Туск заявив, що уряди обох країн нібито ведуть переговори про тимчасове закриття кордону для призупинення торгівлі - і це було б болючим для обох сторін. В українському уряді заперечили факт таких переговорів.
Читайте також
Було нерозуміння заяви Туска, пояснює Гузи. «Це обговорювалось як потенційна ситуація, а не як прийняття рішення. Медіа підхоплюють такі речі, а потім громадськість розгублена», — каже посол.
Польська громадськість усвідомлює, що таке рішення було б болючішим для Польщі, за словами посла. Оскільки Польща має позитивне сальдо у торгівлі з Україною.
Слова Туска — це не ідея закриття кордону для торгівлі, переконує посол. Це було б складно для обох країн.
Читайте також
«На кордоні достатньо проблем. Не треба, щоб вони зростали до рівня закриття кордону для торгівлі в цілому. Від премʼєр-міністра Туска не було жодних таких ідей», — підсумовує він.
Прикордонна криза між Польщею та Україною триває понад рік: протести то вщухають, то набирають нових обертів, кордон блокували як польські перевізники, так і фермери. Наразі кордон блокують польські фермери, їхні актуальні вимоги більше стосуються невдоволення аграрною та зеленою політикою ЄС.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.