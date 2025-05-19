Посли ЄС погодили створення фонду на €150 млрд для переозброєння Європи та допомоги Україні — Finance.ua
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Посли ЄС погодили створення фонду на €150 млрд для переозброєння Європи та допомоги Україні

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Посли ЄС погодили створення фонду на €150 млрд для переозброєння Європи та допомоги Україні
Посли ЄС погодили створення фонду на €150 млрд для переозброєння Європи та допомоги Україні
Посли країн ЄС погодили створення фонду Security Action for Europe (SAFE) на 150 мільярдів євро. Він надаватиме позики членам ЄС та іншим країнам (зокрема й Україні) на спільні оборонні закупівлі.
Про це пишуть «Суспільне» та Reuters.
Остання версія регламенту створення фонду офіційно ще не була схвалена всіма 27 європейськими столицями, але це тому, що вона надійшла в ніч проти 19 травня. Співрозмовник «Суспільного» зазначив, що це питання розглянуть на засіданні в середу, 21 травня, як таке, що не підлягає обговоренню.
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SAFE буде фінансуватися коштом спільних запозичень та надаватиме кредити членам ЄС та деяким іншим країнам на проєкти, які зміцнюють їхню оборону та розвивають європейську збройову промисловість.
Запуск цього нового інструмента анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації «Білої книги» щодо європейської оборони та плану «Переозброєння/Готовність 2030».
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Глава Єврокомісії заявила, що останніми роками в ЄС виявили «хронічний» дефіцит інвестицій і брак ефективних витрат на військовий потенціал Європи. Щоб сформулювати новий підхід і визначити інвестиційні потреби, створили «Білу книгу» з рішеннями для усунення критичних прогалин.
На план «Переозброєння/Готовність 2030» планують мобілізувати близько 800 млрд євро. Він передбачає збільшення витрат на оборону, видачу позик на оборонні закупівлі та мобілізацію приватного капіталу.
За матеріалами:
hromadske
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