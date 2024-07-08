Послуги військовозобов’язаним чоловікам за кордоном: що таке е-ВОД — Finance.ua

Послуги військовозобов’язаним чоловікам за кордоном: що таке е-ВОД Сьогодні 16:32 — Особисті фінанси

Послуги військовозобов’язаним чоловікам за кордоном: що таке е-ВОД

Консульства України у Польщі продовжують надавати послуги військовозобов’язаним чоловікам 18−60 років. Про важливий нюанс роботи розповіли у Консульства України у Гданську.

Там нагадали, що наприкінці квітня прийнято зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (стаття 20), яким передбачено, що:

Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у строки, визначені цим Законом, здійснюється за умови одночасного їх оновлення.

Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.



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Що це означає

Ці норми закону означають, що консульські послуги чоловікам призовного віку надаються за умови пред’явлення електронного військово-облікового документу, або коротко е-ВОД, оновленого у додатку «Резерв+.

е-ВОд — це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Де його взяти? Нині такий документ можна сформувати у застосунку «Резерв+», яка доступна безкоштовно до завантаження на google та apple store.

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Важливо

Зверніть увагу, для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути достовірним і актуальним, тобто сформованим не раніше, ніж за 3 дні до звернення до консульської установи. Якщо документ старіший за 3 дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника.

Коли е-ВОД не потрібен

У Консульстві зазначили, що існують винятки, коли е-ВОД не потрібно. Про них прямо каже згаданий Закон. Положення абзацу першого цієї частини не застосовується:

у разі оформленні дозволу на повернення в Україну;

у справах стосовно дітей, якщо мати є іноземкою або особою без громадянства (необхідно надати копії паспортів);

при зверненні чоловіків, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі на території Польщі.

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