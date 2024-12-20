Послуга з перенесення мобільного номера не працюватиме 20 грудня — Finance.ua

Послуга з перенесення мобільного номера не працюватиме 20 грудня Сьогодні 11:30

Послуга з перенесення мобільного номера не працюватиме 20 грудня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, 20 грудня на шість годин призупинить роботу системи, що відповідає за послугу перенесення номерів між мобільними операторами (послуга MNP — перенесення зі збереженням номера).

Про це йдеться в повідомленні Комісії від 19 грудня.

«Комісія тимчасово призупиняє процеси перенесення абонентських номерів з 08:30 20 грудня 2024 року до 16:15 20 грудня 2024 року», — сказано в повідомленні.

Постачальники електронних комунікаційних послуг своєю чергою зобов’язані поінформувати абонентів про тимчасове призупинення процесів перенесення номерів та відновити послугу з 08:30 23 грудня.

Навіщо це?

Зазначається, що таке рішення ухвалене через різке зростання попиту на послугу та необхідність збільшити пропускну спроможність. Якщо раніше в систему в середньому надходило 4,5 тис. запитів, то 16 грудня 2024 року було зафіксовано збільшення їхньої кількості до 17,01 тис.

Українці масово переносять номери

У Комісії додали, що середньодобове навантаження на централізовану базу даних уперше за час існування системи зросло вчетверо, що призвело до сповільнення її роботи, збільшення часу на опрацювання повідомлень і накопичення черг відправлення повідомлень, що спричинило сповільнення в опрацюванні процесів перенесення номерів.

Збільшення навантаження на систему пов’язане з бажанням абонентів змінити операторів, які оголосили про різке підвищення тарифів. За даними Центральної бази даних, що адмініструється Українським державним центром радіочастот (УДЦР), понад 10 000 абонентів «Київстару» та понад 2800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell в період з 10 до 18 грудня, йдеться у відповіді пресслужби відомства на запит української редакції Forbes

Довідка Finance.ua:

На початку грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про підвищення плати за послуги в середньому на 25%.

Пізніше оператор Vodafone попередив про зміну вартості низки своїх тарифів передплати з 24 грудня цього року: їхня вартість зросте на 70−120 грн.

Інформатор Гроші За матеріалами:

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