Пошук квартири у Польщі: що врахувати, аби зекономити час та гроші — Finance.ua

Пошук квартири у Польщі: що врахувати, аби зекономити час та гроші Вчора 17:03 — Особисті фінанси

Пошук квартири у Польщі: що врахувати, аби зекономити час та гроші

За час повномасштабної війни Польща прийняла тисячі українців. Частина із них оселилася у знайомих, родичів та друзів, деякі — зупинилися у домівках волонтерів. Проте сьогодні все більше переселенців намагаються знайти власне житло, пише портал vpolshchi.pl.

Для тих, хто лише розпочинає самостійні пошуки житла, розповідаємо як функціонує винаймання в Польщі, де краще шукати квартиру та на що насамперед звертати увагу.

На яких сайтах шукати житло

Найвідомішими сайтами для пошуку житла є:

OLX.pl. Інтерфейс польської версії нічим не відрізняються від української. Як і у нас, тут можна знайти житло від власників та за допомогою рієлторів. Щоб почати пошук, слід вибрати у фільтрі бажану ціну, місто, район, кількість кімнат.

Otodom.pl. На сайті в стрічці зверху оберіть рубрику «Mieszkania» або «Pokoje», залежно від потреби. В другій колонці зазначте «Na wynajem». Далі треба вибрати локалізацію.

Як вибрати локалізацію, шукаючи житло онлайн

На сторінках з пошуку житла треба спочатку зазначити województwo, тобто область, в якій розташоване місто, в якому ви плануєте орендувати помешкання. Загалом, Польща поділена на 16 таких воєводств.

Такі міста як Варшава, Радом, Плоцьк, Сведліце, Лєгіоньово входять до мазовецького воєводства (województwa mazowieckiego).

До Поморського (województwa pomorskiego) належать Гданськ, Гдиня, Сопот, Слупськ.

Краків розташований у малопольському воєводстві.

Перемишль та Ряшів — в Підкарпатському тощо.

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Тож для початку варто дізнатись, до якого воєводства належить місто, в якому ви плануєте оселитися. Також завдяки цьому можна знайти дешевше житло, адже чим далі від головного міста області, тим квартири дешевші. Тому тим, хто працює віддалено варто переглянути пропозиції у менших містах. До прикладу, квартира в Радомі коштуватиме менше, ніж у Варшаві.

На що варто звертати увагу, вибираючи помешкання

Меблі

Серед пропозицій є багато порожніх квартир. Тож якщо ви не плануєте купувати меблі, краще звернути увагу на цей нюанс. Важливо й те, що з більшою ймовірністю мебльованою буде кімната, а не ціла квартира.

Агенції

Пошук житла через агенції є дорожчим, оскільки треба буде оплатити послуги посередника. Якщо на світлинах помешкань додано водяний знак, а в описі біля номера телефону зазначена назва компанії, будьте готові переплатити.

Якщо ж оголошення подаватиметься як «prywatne», або буде вказано, що квартира здається «bezpośrednie», житло ви зніматимете безпосередньо у власників.

Світлини житла та його детальний опис

Світлин має бути приблизно стільки ж, скільки й кімнат у помешканні. Якщо ви шукаєте тільки кімнату в багатокімнатній квартирі, то крім фотографій головного предмету оренди мають бути зображення спільних приміщень, тобто ванни та кухні.

Ціна оренди житла у Польщі

Найчастіше ціна за житло подається без czynszu, тож його вказують окремо. Чинш — це оплата в житловий кооператив. Ці гроші йдуть на освітлення будинку, ремонтні роботи, ліфт, прибирання під‘їздів та вивіз сміття. Проте варто звертати увагу, чи ця оплата вже врахована в ціну, бо може трапитись так, що оренда за місяць коштуватиме прийнятну для вас ціну, однак не міститиме в собі чинш, а він подекуди може сягати 700 і більше злотих.

Комунальні платежі

Оплата за комунальні послуги звучить як оплата за «media». На особу в середньому виходить 100–150 злотих за місяць.

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Завдаток

Завдаток, або польською «kaucja» найчастіше становить суму оплати найму за місяць. Це певний гарантійний платіж, який ви отримаєте назад, якщо нічого не пошкодите в помешканні. Інакше власники можуть відрахувати від завдатку витрати за збитки і повернути вам меншу кауцію.

Термін попередження про виїзд з квартири/кімнати

Період, за який ви маєте повідомити власників, що збираєтеся виїхати з квартири, називається «okres wypiwiedzenia». Дуже часто він становить місяць. Тобто, якщо ви плануєте з‘їхати з квартири, про це треба попередити заздалегідь. Інакше вам можуть не повернути кауцію. Умови оренди житла у Польщі

Оренда на означений час (ma czars oznaczony) найчастіше такий договір укладається на 1-2 роки. Перевага полягає в тому, що ви стабільно матимете житло впродовж зазначеного терміну, однак розірвати його й виїхати раніше можна буде лише за вказаних в документі умов.

На невизначений термін (na czas nieoznaczony) не передбачає кінцевої дати, а термін сповіщення власника/ці про зміну житла найчастіше складатиме 3 місяці, тож за 90 днів до розірвання договору ви маєте попередити про це орендодавця.

Оказіональна оренда (wynajem okazjonalny). В такій умові орендар повинен вказати адресу помешкання проживання в разі розірвання угоди. Тобто власник іншого житла повинен нотаріально завірити, що прийме вас до себе за умови виселення. Крім того, власники матимуть право в односторонньому порядку розірвати угоду, якщо ви не будете виконувати власних зобов’язань.

Телеканал 24 За матеріалами:

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