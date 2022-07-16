Українських біженців у Польщі забезпечать недорогим житлом — Finance.ua

Українських біженців у Польщі забезпечать недорогим житлом Вчора 17:03 — Особисті фінанси

Уряд Польщі планує забезпечити біженців з України недорогим муніципальним житлом, щоб допомогти інтегрувати їх у польський соціум.

Про це повідомляється з посиланням на інтерв’ю міністра канцелярії прем’єр-міністра Агнэшки Сцигай Polska Agencja Pracova

Вона розповіла, що готує проект Міжвідомчої стратегії для допомоги в інтеграції біженців з України. «Стратегія передбачає підготовку недорогого муніципального житла. Це робитиметься спільно з місцевим самоврядуванням», — сказала міністр.

«Біженці в Польщі стають більш незалежними» — міністр

Розробка стратегії знаходиться на стадії консультацій зі спільнотою неурядових організацій та органами місцевого самоврядування.

«Ми хочемо дуже швидко почати міжвідомчі консультації, і це питання декількох тижнів, коли нам вдасться зібрати воєдино стратегію і представити її громадськості», — заявила Агнєшка Сцигай.

Міністр сказала, що настав момент, коли ті, хто втікав від війни, «почали ставати більш незалежними». Щоб це стало можливим, треба «допомогти їм знайти роботу, а також квартиру якомога дешевше».

За її словами, проблема в тому, що більшість біженців залишилися у великих містах, а там більше немає варіантів житла або воно «дуже дороге».

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Органи місцевого самоврядування шукатимуть можливості й вестимуть переговори з власниками таких квартир, а уряд допомагатиме в отриманні коштів для їх фінансування.

Очікується, що такі квартири будуть доступні в ресурсах комуни на «кілька років».

«Протягом 5-6 років органам місцевого самоврядування буде надана можливість проживання на комунальній території», — сказала вона. Міністр додала, що невеликі міста «завжди відкриті» для мігрантів з України.

Угода з власниками квартир має бути договором оренди, укладеним через агентства соціального найму.

«У цей момент комуна бере на себе зобов’язання по сплаті орендної плати, а потім регулює платіж в залежності від доходів і можливостей того, кому буде виділена квартира», — зазначила вона.

З пошуком роботи допоможуть у невеликих містах

Також біженцям допомагатимуть знайти роботу в невеликих містах і селах, оскільки там спостерігається дефіцит робочої сили.

За словами міністра, в невеликих містах дуже великий дефіцит працівників у сфері соціальних послуг. Потрібні співробітники, які допомагають по дому літнім людям, працівники в будинки престарілих, центрах для людей з особливими потребами тощо.

Вона зазначила, що в Польщі перебувають понад 1,5 млн біженців з України, тому «потрібно думати про те, як вони можуть використовувати свої ресурси».

«Потрібно думати, як зробити так, щоб їм було добре в наших невеликих місцевих спільнотах — місцевих самоуправліннях», — сказала вона і додала, що щодо цього є повна згода всіх політичних сил у Польщі.

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