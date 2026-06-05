Поштові служби США та росії відновили доставку посилок після паузи з 2022 року Сьогодні 09:14 — Світ

Доставка здійснюється транзитними рейсами через треті країни

США та росія відновили поштовий обмін, який було призупинено у 2022 році. Перша партія поштових відправлень уже прибула до рф.

Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на «Пошту росії».

Поштовий обмін між США та росією було перервано в березні 2022 року після того, як Поштова служба США (USPS) припинила приймання міжнародних відправлень до рф на тлі санкційних та транспортних обмежень.

Поштовий імпорт відновили наприкінці травня

За даними російського поштового оператора, наприкінці травня поштові служби двох країн відновили імпорт відправлень до росії. Доставка здійснюється транзитними рейсами через треті країни.

У «Пошті росії» зазначили, що напрямок традиційно був одним із найбільш затребуваних серед клієнтів. До призупинення поштового сполучення обсяг імпорту зі США перевищував 50 тонн на місяць. Переважну частину відправлень становили товари електронної комерції, зокрема одяг, взуття, електроніка та БАДи.

США також посідали перше місце за обсягами експортних відправлень із росії у 2024−2025 роках. У 2025 році на країну припадала п’ята частина всіх обсягів експорту.

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Наприкінці 2025 року «Пошта росії» відновила прийом відправлень до США в категоріях «Подарунок», «Документи» та «Комерційний зразок», який раніше було призупинено через скасування безмитного режиму.

«З Поштою росії можна відправляти кореспонденцію і посилки в 163 країни: держави ближнього зарубіжжя, Китаю, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, США, Європи, Близького Сходу і Африки», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що попри позицію лідерів Республіканської партії, Палата представників США проголосувала за розгляд законопроєкту про введення нових санкцій проти рф та надання додаткової допомоги Україні.

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