Посадовців Київавтодору і підрядника підозрюють у розкраданні 300 тисяч — Finance.ua

Посадовців Київавтодору і підрядника підозрюють у розкраданні 300 тисяч Сьогодні 19:16 — Кримінал

Посадовців Київавтодору і підрядника підозрюють у розкраданні 300 тисяч

Посадовим особам комунальної корпорації «Київавтодор» та керівнику приватного підприємства повідомили про підозру у розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів під час ремонту асфальтного покриття у Києві.

Серед підозрюваних — начальник управління капітального будівництва, начальник відділу мостів та шляхопроводів та начальник відділу контролю якості управління капітального будівництва КК «Київавтодор» і підрядник.

Згідно з матеріалами слідства Київавтодор та підрядна організація у 2023 році уклали договір на проведення ремонту доріг у столиці.

На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їхню вартість виконавцю перерахували кошти зі столичного бюджету.

Проте, як встановило слідство, до офіційних документів були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконання робіт.

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Висновками будівельно-технічної та судово-економічної експертиз встановлена невідповідність обсягів виконаних робіт на суму близько 300 тис. грн.

За результатами розслідування посадовцям Київавтодору та підряднику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна шляхом зловживання особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинена в умовах воєнного стану, та у внесенні службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Укрінформ За матеріалами:

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