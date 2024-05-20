Посадовців Київавтодору і підрядника підозрюють у розкраданні 300 тисяч — Finance.ua
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Посадовців Київавтодору і підрядника підозрюють у розкраданні 300 тисяч

Кримінал
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Посадовців Київавтодору і підрядника підозрюють у розкраданні 300 тисяч
Посадовців Київавтодору і підрядника підозрюють у розкраданні 300 тисяч
Посадовим особам комунальної корпорації «Київавтодор» та керівнику приватного підприємства повідомили про підозру у розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів під час ремонту асфальтного покриття у Києві.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Серед підозрюваних — начальник управління капітального будівництва, начальник відділу мостів та шляхопроводів та начальник відділу контролю якості управління капітального будівництва КК «Київавтодор» і підрядник.
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Згідно з матеріалами слідства Київавтодор та підрядна організація у 2023 році уклали договір на проведення ремонту доріг у столиці.
На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їхню вартість виконавцю перерахували кошти зі столичного бюджету.
Проте, як встановило слідство, до офіційних документів були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконання робіт.
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Висновками будівельно-технічної та судово-економічної експертиз встановлена невідповідність обсягів виконаних робіт на суму близько 300 тис. грн.
За результатами розслідування посадовцям Київавтодору та підряднику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна шляхом зловживання особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинена в умовах воєнного стану, та у внесенні службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів).
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.
За матеріалами:
Укрінформ
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