На ремонті доріг у Києві розкрадено 10 млн: гендиректору «Київавтодору» оголосили підозру — Finance.ua

На ремонті доріг у Києві розкрадено 10 млн: гендиректору «Київавтодору» оголосили підозру Сьогодні 19:30 — Кримінал

На ремонті доріг у Києві розкрадено 10 млн: гендиректору «Київавтодору» оголосили підозру, Фото: npu.gov.ua

Поліцейські повідомили про підозру учасникам угруповання, які розікрали майже 10 млн грн на ремонті доріг у столиці. Серед спільників — генеральний директор комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та службові особи підрядних організацій.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Встановлено, що упродовж 2022−2023 років між комунальною корпорацією та рядом комерційних структур укладалися договори проведення капітального та поточного ремонтів автошляхів міста на загальну суму понад 185 млн грн.

Читайте також У Києві судитимуть медпрацівників, які за гроші визнавали призовників непридатними до військової служби

З метою власного збагачення та розкрадання бюджетних коштів, фігуранти підписували акти виконаних робіт, у яких були зазначені недостовірні відомості. Зокрема, фіктивні дані щодо обсягів виконаних робіт, їхньої якості та вартості. До прикладу, всупереч вимогам тендерної документації змінили тип асфальтного покриття, що значно гірший за своїми якісними показниками, на деяких ділянках замість нових люків та зливових решіток встановили старі, які були раніше демонтовані.

На підставі офіційних документів на рахунки підрядних організацій перераховувалися кошти з бюджету. З метою виведення коштів проводили безтоварні операції, начебто вони купували якісь товари чи послуги, з підконтрольними підприємствами.

Відповідно до результатів експертних досліджень підрядники безпідставно отримали майже 10 млн грн, чим завдали збитків місцевому бюджету.

На підставі зібраної доказової бази за процесуального керівництва Київської міської прокуратури генеральному директору комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та чотирьом службовим особам підрядних організацій поліцейські повідомили про підозру.

Дії учасників угруповання кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання — до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.