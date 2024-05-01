У Києві судитимуть медпрацівників, які за гроші визнавали призовників непридатними до військової служби — Finance.ua

У Києві судитимуть медпрацівників, які за гроші визнавали призовників непридатними до військової служби Сьогодні 15:13 — Кримінал

У Києві судитимуть медпрацівників, які за гроші визнавали призовників непридатними до військової служби

У Києві судитимуть членів злочинного угруповання з числа медпрацівників, які за гроші визнавали призовників непридатними до військової служби.

Про це повідомляє поліція Києва.

До злочинної схеми входили 10 осіб: керівники військово-лікарських комісій, завідувач неврологічного відділення та декілька лікарів. Спільники за гроші надавали чоловікам призивного віку медичні довідки про непридатність до військової служби, а їх вартість коливалась від 3 до 4 тисяч доларів. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лютому 2023 року працівники управління міграційної поліції Києва спільно зі слідчими та працівниками кримінального аналізу главку поліції, співробітниками СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури задокументували незаконну діяльність організованої злочинної групи, до складу якої входили лікарі та керівники медичних закладів Києва.

Зловживаючи службовим становищем, під час дії воєнного стану порушники організували злочинну схему щодо безперешкодного перетину держкордону України чоловікам, які підлягають мобілізації, шляхом надання медичних документів про визнання останніх непридатними до військової служби.

Білі квитки

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що організатором злочинної схеми виявився завідувач неврологічного відділення однієї зі столичних поліклінік, який долучив до злочинної діяльності ще дев’ятьох лікарів та керівників військово-лікарських комісій. Встановлено, що співучасники виготовляли «клієнтам» так звані «білі квитки», а їх вартість коливалась від 3 до 4 тисяч доларів США.

У якості доказів злочинної діяльності правопорушників було виявлено «чорнові» записи, комп’ютерну техніку та гроші у сумі 150 000 доларів США, 26 000 євро та 200 000 гривень, отриманих від злочинної діяльності.

Тоді слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинене зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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