Португалія запускає окремі візи для віддалених фахівців з зарплатою понад $2750 — Finance.ua

Португалія запускає окремі візи для віддалених фахівців з зарплатою понад $2750 Вчора 11:10 — Особисті фінанси

Португалія запускає окремі візи для віддалених фахівців з зарплатою понад $2750

Португалія оприлюднила положення роботи «візи для цифрових кочівників», з якою людина зможе жити та працювати в Португалії протягом одного року.

Про це пише портал Ain.ua з посиланням на Business Insider

Подати заявку можуть віддалені працівники, які отримують щонайменше $2750 на місяць.

Як працюватиме програма

Португалія оприлюднила вимоги до своєї довгоочікуваної «візи цифрового кочівника», що дозволяє віддаленим працівникам, які отримують зарплату $2750+ на місяць (це в чотири рази більше мінімальної заробітної плати в країні) жити та працювати в європейській країні.

Починаючи з 30 жовтня, дистанційні працівники можуть подавати документи на отримання візи для тимчасового перебування терміном до одного року або дозволу на проживання, який можна продовжити на термін до п’яти років.

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Заявку можна подати в консульство Португалії у будь-якій країні або в імміграційне агентство Португалії — Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Окрім підтвердження доходів за останні три місяці, заявники повинні надати документи про податкове резидентство та трудовий договір (або підтвердження про самозайнятість).

Однією з найбільших переваг програми є те, що одержувачі можуть подорожувати без віз по всій Шенгенській зоні.

Португалія популярна серед фахівців з віддаленою роботою

З початку пандемії в Португалію почався приплив іноземців, багато з яких використовували візу D7, або «візу з пасивним доходом», щоб продовжувати працювати на території країни.

Віза D7 є однією з найдоступніших програм та вимагає заробляти лише 7200 євро на рік, щоб отримати право перебування в країні. Але на відміну від «візи цифрового кочівника», дохід має бути результатом пасивних інвестицій, таких як нерухомість або капітал компанії, на відміну від місячної зарплати.

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Популярність Португалії серед віддалених працівників пояснюється декількома причинами, зокрема низькою вартістю життя, м’якою погодою, великою кількістю коворкінгів, зв’язком із великими європейськими містами та вільним володінням англійською мовою в країні.

Інші країни європи працюють над аналогічними програмами

Кілька європейських країн, таких як Іспанія та Італія, знаходяться в процесі створення аналогічних схем віз із вимогами до доходу від 2500 до 3000 євро на місяць, а в деяких такі програми вже працюють:

Угорська цифрова кочова віза, яка офіційно називається «білою карткою», має дещо нижчий поріг місячного доходу у 2000 євро і також дозволяє безвізово подорожувати Шенгенської зоною.

Віза для віддаленої роботи Мальти вимагає від заявників мінімальний місячний дохід у розмірі 2700 євро. Але учасники повністю звільняються від будь-яких місцевих податків на прибуток, що робить цю візу однією з найбільш зручних.

«Дозвіл на проживання для самозайнятих осіб» у Нідерландах відкритий для фрілансерів, чия робота вважається життєво важливою для економіки країни та приносить принаймні 1327,69 євро прибутку на місяць.

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