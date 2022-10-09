Як українцям платити податки в Європі. Огляд податкових правил — Finance.ua

Як українцям платити податки в Європі. Огляд податкових правил Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Як українцям платити податки в Європі. Огляд податкових правил

Юридична фірма Sayenko Kharenko разом із компанією Andersеn Global підготували комплексний огляд підходів до оподаткування у країнах, які зараз приймають значну кількість українців.

Про це пише Ain.ua.

Польща

Резидентом Республіки Польща є фізична особа, яка:

має центр особистого чи економічного інтересу (центр інтересу) на території Республіки Польща;

перебування на території Республіки Польща понад 183 днів у даному податковому році.

Українці, які переїхали до Польщі через війну, можуть розглядатися як особи з центром життєвих інтересів в Україні та залишатися українськими податковими резидентами до кінця війни, а особа, яка перебуває в Польщі, може розглядатися як український податковий резидент відповідно. У цьому випадку тільки дохід, отриманий з Польщі, підлягатиме оподаткуванню лише в Польщі.

Громадяни України, які легально працевлаштовуються в Польщі, підлягають податковому обов’язку та подають податкову декларацію. Форма розрахунку доходу надається платником і залежить від виду заробітку українця в Польщі.

Словаччина

Для визначення податкового резидентства розглядаються:

місце постійного проживання;

центр життєвих інтересів;

громадянство.

Ставка податку на доходи фізичних осіб становить 19% до податкової бази 38 553 євро (ця сума щорічно коригується) і 25% у разі перевищення. Самозайняті особи з річним оподатковуваним доходом, що не перевищує 49 790 євро, оподатковуються за ставкою 15%. Дивіденди оподатковуються за ставкою 7%. Процентний дохід оподатковується за ставкою 19%.

Угорщина

Податковими резидентами Угорщини вважаються люди з:

постійним місцем проживання в Угорщині;

центром життєвих інтересів;

Якщо громадянин України отримує дозвіл на тимчасове постійне проживання або дозвіл на постійне проживання ЄС, він/вона стане податковим резидентом Угорщини відповідно до угорських правил оподаткування доходів фізичних осіб. Через ситуацію в Україні в Угорщині не передбачено жодних додаткових податків чи зборів, що застосовуються до фізичних осіб. Стандартна ставка на доходи фізосіб тут 15%.

Словенія

Якщо особа проживає в Словенії більше 183 днів протягом календарного року, вона відповідає вимогам словенського місця проживання. Вимоги щодо проживання в Словенії можуть бути виконані до закінчення шестимісячного періоду, якщо особа встановить значні зв’язки щодо проживання зі Словенією через:

звичайне місце проживання;

центр життєвих інтересів.

Податкові ставки в Словенії:

до 8755 євро (на рік) — 16%;

до 25 750 євро (на рік) — 27%;

до 51 500 євро (на рік) — 34%;

до 74 160 євро (на рік) — 39%;

понад 74 160 євро (на рік) — 45%ю

Італія

Відповідно до статті 4 Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Італією, встановлені наступні критерії визнання резидентом:

постійне місце проживання або тісні економічні чи особисті стосунки;

центр життєвих інтересів;

громадянство.

Ставка податку на доходи фізичних осіб є прогресивною:

максимальна ставка — 43% (понад 50 000 євро);

регіональна надбавка від 1,23% до 3,33%;

комунальний збір до 0,9%.

Іспанія

Фізичні особи вважатимуться податковими резидентами Іспанії для цілей оподаткування Іспанії, якщо вони відповідають будь-якій із наведених нижче вимог:

проводять більше 183 днів в Іспанії протягом календарного року;

основне місце їхнього бізнесу, професійних чи економічних інтересів знаходиться в Іспанії; або

їхня дружина та неповнолітні діти постійно проживають в Іспанії (за винятком випадків юридичного розлучення або обставин, коли особа може підтвердити податкове резидентство в іншій країні).

Оподатковуваний дохід від заощаджень оподатковується за такими ставками:

19% за перші 6000 євро оподатковуваного доходу;

21% для наступних 6 000 євро до 50 000 євро оподатковуваного доходу;

23% для наступних 50 000 євро до 200 000 євро оподатковуваного доходу;

26% для будь-яких сум понад 200 000 євро.

Португалія

Тут застосовуються загальні правила визначення резидентів. Перебування в Португалії понад 183 або володіння будинком для використання його як постійного місця проживання. Резиденти Португалії з точки зору оподаткування оподатковують свій міжнародний дохід за прогресивною ставкою від 14,5% до 48%.

Швейцарія

До 2023 року українські біженці зі статусом захисту S мають платити податки у Швейцарії, лише якщо вони працюють (безкоштовне проживання та грошові виплати у вигляді екстреної чи соціальної допомоги не оподатковуються). Вони підлягають оподаткуванню в Швейцарії, обмежуючись доходом, отриманим від прибуткової діяльності (найнятої або самозайнятої).

Австрія

Особи, які проживають в Австрії або мають постійне місце проживання в Австрії, підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб зі свого світового доходу (необмежене податкове зобов’язання).

Річний прибутковий податок зазвичай становить:

для перших 11 000 євро — 0%;

для частини доходу понад 11 000 євро до 18 000 євро — 20%;

для частини доходу понад 18 000 євро до 31 000 євро — 35%;

для частини доходу понад 31 000 євро до 60 000 євро — 42%;

для частини доходу понад 60 000 євро до 90 000 євро — 48%;

для частини доходу понад 90 000 євро — 50%.

Для частини доходу понад один мільйон євро ставка податку становить 55% у календарних роках з 2016 по 2025 рік.

Німеччина

Податкове резидентство в Німеччині вимагає місця проживання, тобто навіть орендованої квартири. Критерії постійного місця проживання відповідають, якщо особа проводить у Німеччині 183 дні (у разі будь-яких професійних причин) або один рік, якщо проживання не пов’язане з жодною професією. Ставка податку для фізичних осіб коливається від 0% до 45%. Додатковий податок у розмірі 25% застосовується виключно до доходу від інвестицій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.