Як українцям платити податки в Європі. Огляд податкових правил — Finance.ua

Як українцям платити податки в Європі. Огляд податкових правил
Юридична фірма Sayenko Kharenko разом із компанією Andersеn Global підготували комплексний огляд підходів до оподаткування у країнах, які зараз приймають значну кількість українців.
Про це пише Ain.ua.
Польща
Резидентом Республіки Польща є фізична особа, яка:
- має центр особистого чи економічного інтересу (центр інтересу) на території Республіки Польща;
- перебування на території Республіки Польща понад 183 днів у даному податковому році.
Українці, які переїхали до Польщі через війну, можуть розглядатися як особи з центром життєвих інтересів в Україні та залишатися українськими податковими резидентами до кінця війни, а особа, яка перебуває в Польщі, може розглядатися як український податковий резидент відповідно. У цьому випадку тільки дохід, отриманий з Польщі, підлягатиме оподаткуванню лише в Польщі.
Громадяни України, які легально працевлаштовуються в Польщі, підлягають податковому обов’язку та подають податкову декларацію. Форма розрахунку доходу надається платником і залежить від виду заробітку українця в Польщі.
Словаччина
Для визначення податкового резидентства розглядаються:
- місце постійного проживання;
- центр життєвих інтересів;
- громадянство.
Ставка податку на доходи фізичних осіб становить 19% до податкової бази 38 553 євро (ця сума щорічно коригується) і 25% у разі перевищення. Самозайняті особи з річним оподатковуваним доходом, що не перевищує 49 790 євро, оподатковуються за ставкою 15%. Дивіденди оподатковуються за ставкою 7%. Процентний дохід оподатковується за ставкою 19%.
Угорщина
Податковими резидентами Угорщини вважаються люди з:
- постійним місцем проживання в Угорщині;
- центром життєвих інтересів;
Якщо громадянин України отримує дозвіл на тимчасове постійне проживання або дозвіл на постійне проживання ЄС, він/вона стане податковим резидентом Угорщини відповідно до угорських правил оподаткування доходів фізичних осіб. Через ситуацію в Україні в Угорщині не передбачено жодних додаткових податків чи зборів, що застосовуються до фізичних осіб. Стандартна ставка на доходи фізосіб тут 15%.
Словенія
Якщо особа проживає в Словенії більше 183 днів протягом календарного року, вона відповідає вимогам словенського місця проживання. Вимоги щодо проживання в Словенії можуть бути виконані до закінчення шестимісячного періоду, якщо особа встановить значні зв’язки щодо проживання зі Словенією через:
- звичайне місце проживання;
- центр життєвих інтересів.
Податкові ставки в Словенії:
- до 8755 євро (на рік) — 16%;
- до 25 750 євро (на рік) — 27%;
- до 51 500 євро (на рік) — 34%;
- до 74 160 євро (на рік) — 39%;
- понад 74 160 євро (на рік) — 45%ю
Італія
Відповідно до статті 4 Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Італією, встановлені наступні критерії визнання резидентом:
- постійне місце проживання або тісні економічні чи особисті стосунки;
- центр життєвих інтересів;
- громадянство.
Ставка податку на доходи фізичних осіб є прогресивною:
- максимальна ставка — 43% (понад 50 000 євро);
- регіональна надбавка від 1,23% до 3,33%;
- комунальний збір до 0,9%.
Іспанія
Фізичні особи вважатимуться податковими резидентами Іспанії для цілей оподаткування Іспанії, якщо вони відповідають будь-якій із наведених нижче вимог:
- проводять більше 183 днів в Іспанії протягом календарного року;
- основне місце їхнього бізнесу, професійних чи економічних інтересів знаходиться в Іспанії; або
- їхня дружина та неповнолітні діти постійно проживають в Іспанії (за винятком випадків юридичного розлучення або обставин, коли особа може підтвердити податкове резидентство в іншій країні).
Оподатковуваний дохід від заощаджень оподатковується за такими ставками:
- 19% за перші 6000 євро оподатковуваного доходу;
- 21% для наступних 6 000 євро до 50 000 євро оподатковуваного доходу;
- 23% для наступних 50 000 євро до 200 000 євро оподатковуваного доходу;
- 26% для будь-яких сум понад 200 000 євро.
Португалія
Тут застосовуються загальні правила визначення резидентів. Перебування в Португалії понад 183 або володіння будинком для використання його як постійного місця проживання. Резиденти Португалії з точки зору оподаткування оподатковують свій міжнародний дохід за прогресивною ставкою від 14,5% до 48%.
Швейцарія
До 2023 року українські біженці зі статусом захисту S мають платити податки у Швейцарії, лише якщо вони працюють (безкоштовне проживання та грошові виплати у вигляді екстреної чи соціальної допомоги не оподатковуються). Вони підлягають оподаткуванню в Швейцарії, обмежуючись доходом, отриманим від прибуткової діяльності (найнятої або самозайнятої).
Австрія
Особи, які проживають в Австрії або мають постійне місце проживання в Австрії, підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб зі свого світового доходу (необмежене податкове зобов’язання).
Річний прибутковий податок зазвичай становить:
- для перших 11 000 євро — 0%;
- для частини доходу понад 11 000 євро до 18 000 євро — 20%;
- для частини доходу понад 18 000 євро до 31 000 євро — 35%;
- для частини доходу понад 31 000 євро до 60 000 євро — 42%;
- для частини доходу понад 60 000 євро до 90 000 євро — 48%;
- для частини доходу понад 90 000 євро — 50%.
Для частини доходу понад один мільйон євро ставка податку становить 55% у календарних роках з 2016 по 2025 рік.
Німеччина
Податкове резидентство в Німеччині вимагає місця проживання, тобто навіть орендованої квартири. Критерії постійного місця проживання відповідають, якщо особа проводить у Німеччині 183 дні (у разі будь-яких професійних причин) або один рік, якщо проживання не пов’язане з жодною професією. Ставка податку для фізичних осіб коливається від 0% до 45%. Додатковий податок у розмірі 25% застосовується виключно до доходу від інвестицій.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
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