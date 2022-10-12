Українці за кордоном ризикують заплатити податки із зарплати двічі: як уникнути — Finance.ua

Українці за кордоном ризикують заплатити податки із зарплати двічі: як уникнути Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Українці за кордоном ризикують заплатити податки із зарплати двічі: як уникнути

Для громадян, які проживають за кордоном, але продовжують працювати на компанії з України, це означає, що з отриманої зарплати доведеться сплатити податки двічі: до бюджету нашої країни та держави, що приймає. Податкове резидентство — статус особи, яка проживає в країні, що передбачає обов’язок саме в цій країні сплачувати податки з усіх доходів. Але подвійного оподаткування своїх доходів за кордоном можна уникнути.

Щоб двічі не сплачувати податки, юристи рекомендують українським біженцям спочатку визначитися для себе, де вони планують надалі жити. Тому потрібно буде відстоювати своє податкове резидентство в тій чи іншій країні, йдеться в матеріалі Економічної правди.

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Якщо громадянин обере країну, яка приймає, то найпростішим способом не сплачувати податки в Україні є працевлаштування на новому місці роботи в новій державі або переоформлення свого бізнесу. Під час останнього не слід забувати, що український ФОП або підприємство потрібно офіційно закрити, погасивши всі борги зі сплати ЄСВ (Єдиний соціальний внесок) та єдиного податку, а також подавши відповідні декларації.

Якщо ж українець обере податкове резидентство України, то найпростішим способом не потрапити під податковий контроль іншої країни є переїзд. Якщо змінювати державу кожні півроку, іноземні податкові органи не зможуть претендувати на стягнення податків.

Однак варіант з переїздами підходить не всім. Отже, для того, щоб відстояти своє українське податкове резидентство, необхідно вступати у суперечку з податковими органами приймаючої країни. Для цього юристи рекомендують підготуватися та збирати докази наявності центру економічних інтересів у нашій державі. Серед документів можуть бути:

довідка про сплату податків в Україні;

сертифікат податкового резидента України;

українська прописка;

докази про наявність працюючого «ФОП», зареєстрованого в Україні;

довідки про наявність актуальних рахунків у банках;

довідки про відвідування дитиною громадянина навчальних закладів у нашій країні;

квитанції про сплату комуналки.

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