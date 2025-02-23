Porsche звільняє працівників через падіння попиту на електромобілі — Finance.ua

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Porsche звільняє працівників через падіння попиту на електромобілі

Технології&Авто
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Porsche звільняє працівників через падіння попиту на електромобілі
Porsche звільняє працівників через падіння попиту на електромобілі, Фото: porsche
Автоконцерн Porsche, що входить до складу Volkswagen Group, оголосив про скорочення 1900 робочих місць у Німеччині протягом найближчих років. Причиною такого рішення став слабкий попит на електромобілі та падіння продажів на китайському ринку.
Про це пише Reuters.
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Раніше компанія вже скоротила 1500 тимчасових співробітників, а ще 500 будуть звільнені найближчим часом. Новий план передбачає подальше скорочення штату на 1900 осіб.

Де скорочують робочі місця

Скорочення торкнуться здебільшого заводів у Штутгарті та дослідницького центру у Вайссаху.
Компанія планує провести скорочення без примусових звільнень, запропонувавши співробітникам добровільні виплати і можливість дострокового виходу на пенсію.
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Це рішення було ухвалено на тлі боротьби VW за збереження заводів у Німеччині. У підсумку компанія домовилася з робітниками про заморожування зарплат до 2031 року в обмін на збереження всіх поточних виробництв. Однак загальне скорочення робочих місць у VW може перевищити 35 000.
Спад продажів електромобілів у Європі та жорстка конкуренція з боку китайських автовиробників змусили багато компаній переглянути свої фінансові показники. Продажі Porsche минулого року впали на 3%, а в Китаї — на 28%.
Невизначеність на світовому автомобільному ринку, пов’язана з торговельними війнами і можливими новими митами, також не сприяє поліпшенню ситуації.
За матеріалами:
НВ
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