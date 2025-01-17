Porsche може представити новий кросовер Macan з ДВЗ — Finance.ua

Porsche може представити новий кросовер Macan з ДВЗ Сьогодні 04:17 — Технології&Авто

Porsche може представити новий кросовер Macan з ДВЗ

Компанія Porsche може випустити новий кросовер Macan з ДВЗ. Однойменний електричний кросовер непогано стартував минулого року, але його перспективи через зміни у вподобаннях покупців залишаються туманними.

Про це повідомляє Autocar

За даними ЗМІ, німці готові переглянути стратегію розвитку та хочуть максимально продовжити життя моделям із двигунами внутрішнього згоряння.

Минулий рік закінчився для Porsche зниженням глобальних продажів на 3%, причому найсильніше показники впали в Китаї — майже на третину. Компанія вступає в один із найскладніших періодів своєї історії, і стратегії, які ще кілька років тому здавалися виграшними, швидше за все, доведеться переглянути. Насамперед це стосується електрифікації. Дійшло до того, що в Porsche оцінюють перспективи встановлення гібридних систем та звичайних ДВЗ на моделі, які спочатку були задумані як електричні.

Результатом цих досліджень може стати паливний Macan другого покоління. Сучасний кросовер існує тільки у вигляді електромобіля і оснащується одним або двома електромоторами.

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Це перша модель Porsche на платформі PPE (Premium Platform Electric), що розроблена спільно з Audi, але така бензиновому Macan не підійде. Для нього можуть взяти Premium Platform Combustion (PPC), яка лежить в основі «третього» Audi Q5 і всього сімейства A5. Вона призначена для середніх та великих моделей та підтримує просунуті гібридні установки.

Попередній Macan за 10 років розійшовся тиражем близько півмільйона екземплярів, проте з набранням чинності нових вимог до кібербезпеки йому довелося залишити один із головних ринків — європейський.

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