Суперкар Porsche 911 Dakar для бездоріжжя перетворять на гібрид — Finance.ua
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Суперкар Porsche 911 Dakar для бездоріжжя перетворять на гібрид

Технології&Авто
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Суперкар Porsche 911 Dakar для бездоріжжя перетворять на гібрид
Суперкар Porsche 911 Dakar для бездоріжжя перетворять на гібрид
Оновлений Porsche 911 Dakar отримає гібридну силову установку. Позашляхове купе дебютує до кінця 2025 року і також буде випущено обмеженим тиражем. Очевидно, варто чекати перегляду стандартного оснащення і, можливо, поліпшення розгінних і позашляхових характеристик.
За даними британського Autocar, рестайлінгове купе отримає гібридну силову установку від 911 Carrera GTS. Перша партія 911 Dakar налічувала 2500 машин. На їх створення у Porsche пішло два роки.
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У порівнянні з базовим Carrera GTS дорожній просвіт у 911 Dakar на 50 міліметрів вище, причому амортизатори дозволяють підняти кузов ще на 30 міліметрів і рухатися так зі швидкістю до 170 кілометрів на годину. На купе стоять активні стабілізатори поперечної стійкості, алюмінієві буксирувальні вуха, а на дах виведена 12-вольтова розетка для додаткової світлотехніки.
Суперкар Porsche 911 Dakar для бездоріжжя перетворять на гібрид
Під капотом — «бітурбошістка» на 3,0 літра потужністю 480 кінських сил, що пов’язана з восьмиступінчастим «роботом» PDK. Привід у 911 Dakar повний, але зі своїми налаштуваннями.
Двигун оснащений одним турбокомпресором, на валу якого, між турбінним та компресорним колесами, стоїть компактний електромотор на 15 к.с. Ще один електромотор на 54 к.с. інтегрований в коробку-робот PDK. Комбінована віддача — 541 сила.
За матеріалами:
Autogeek
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