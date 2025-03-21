Porsche та елітна нерухомість для тяжкохворих: У КМДА викрили розкрадання майже 60 мільйонів соцдопомоги — Finance.ua

Porsche та елітна нерухомість для тяжкохворих: У КМДА викрили розкрадання майже 60 мільйонів соцдопомоги Сьогодні 18:45 — Кримінал

Porsche та елітна нерухомість для тяжкохворих: У КМДА викрили розкрадання майже 60 мільйонів соцдопомоги, Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки викрила злочинну схему у Київській міській державній адміністрації. Фігуранти привласнили майже 60 млн гривень, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Як встановило розслідування, до оборудки причетні 4 особи, дві з яких — заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще один фігурант — колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. СБУ затримала його на спробі втечі за кордон. Четвертий учасник «схеми» — це комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

За матеріалами справи, ці особи організували механізм розкрадання грошей, виділених на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями. Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн.

За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування.

Замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум-класу та елітної нерухомості, які «на папері» використовували для потреб пацієнтів. Наприклад, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих.

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Також під час розслідування встановлено, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі 2 групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав «бронь» від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету. Саме цю «меддовідку» фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу.

Наразі всім чотирьом організаторам «схеми» повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

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