Продали автівок для ЗСУ на понад 1,2 млн: у Хмельницькому викрили псевдоблагодійників — Finance.ua
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Продали автівок для ЗСУ на понад 1,2 млн: у Хмельницькому викрили псевдоблагодійників

Кримінал
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Продали автівок для ЗСУ на понад 1,2 млн: у Хмельницькому викрили псевдоблагодійників
Продали автівок для ЗСУ на понад 1,2 млн: у Хмельницькому викрили псевдоблагодійників, Фото: hm.npu.gov.ua
У Хмельницькому правоохоронці викрили організовану групу псевдоволонтерів, які продавали автівки, отримані як гуманітарну допомогу на ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.
Зловмисники тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії, а потім реалізовували їх за готівку в розмірі від 5 500 до 6 500 доларів за одне авто.
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Двох представників організації затримали під час продажу 5-ти автомобілів на загальну суму майже 23 тисячі доларів. Загалом ділки продали гуманітарних автівок на суму понад 1,2 млн грн.
Під час санкціонованих обшуків у членів організованої групи вилучили грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, установчі документи благодійної організації, ряд іноземних номерних знаків від транспортних засобів, ввезених з країн Євросоюзу, талони тимчасової реєстрації, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою, чорнові записи.
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Наразі слідчі вже оголосили фігурантам підозру за ч. 3 ст. 201−2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене організованою групою під час дії воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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