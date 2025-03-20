Продали автівок для ЗСУ на понад 1,2 млн: у Хмельницькому викрили псевдоблагодійників — Finance.ua

Продали автівок для ЗСУ на понад 1,2 млн: у Хмельницькому викрили псевдоблагодійників Сьогодні 18:45 — Кримінал

Продали автівок для ЗСУ на понад 1,2 млн: у Хмельницькому викрили псевдоблагодійників, Фото: hm.npu.gov.ua

У Хмельницькому правоохоронці викрили організовану групу псевдоволонтерів, які продавали автівки, отримані як гуманітарну допомогу на ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Зловмисники тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії, а потім реалізовували їх за готівку в розмірі від 5 500 до 6 500 доларів за одне авто.

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Двох представників організації затримали під час продажу 5-ти автомобілів на загальну суму майже 23 тисячі доларів. Загалом ділки продали гуманітарних автівок на суму понад 1,2 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків у членів організованої групи вилучили грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, установчі документи благодійної організації, ряд іноземних номерних знаків від транспортних засобів, ввезених з країн Євросоюзу, талони тимчасової реєстрації, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою, чорнові записи.

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Наразі слідчі вже оголосили фігурантам підозру за ч. 3 ст. 201−2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене організованою групою під час дії воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

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