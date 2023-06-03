Попит на євро зріс: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попит на євро зріс: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

Валюта
11
Попит на євро зріс: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти
Попит на євро зріс: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у квітні 2023 року, становив 812,1 млн доларів. Це на 42,2 млн доларів більше, ніж у березні.
Про це свідчать дані НБУ.
При цьому різко зріс обсяг готівкового євро: з 2,1 млн євро до 41,1 млн євро.
Попит на євро зріс: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти
За даними НБУ, у квітні з України вивезли 39,5 млн доларів, що на 3,5 млн доларів більше, ніж у березні.
Попит на євро зріс: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти
Як ідеться в прогнозі Capital Times, офіційний курс до кінця поточного року зміниться з поточного показника 36,56 грн/дол. у бік збільшення. На курс валют впливатимуть три фактори: регуляція НБУ, економічний розвиток і план відновлення.
«Відтоку валюти у нас за фінансовими операціями не буде. Експорт, швидше за все, буде на відносно високому рівні. Відповідно, попит на долар буде відносно низьким. Таким чином, поки немає ознак, щоб ситуація якось змінилася в порівнянні з тим, що маємо сьогодні», — вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.