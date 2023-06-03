Попит на євро зріс: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти — Finance.ua

Попит на євро зріс: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти Сьогодні 12:44 — Валюта

Попит на євро зріс: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у квітні 2023 року, становив 812,1 млн доларів. Це на 42,2 млн доларів більше, ніж у березні.

Про це свідчать дані НБУ

При цьому різко зріс обсяг готівкового євро: з 2,1 млн євро до 41,1 млн євро.

За даними НБУ, у квітні з України вивезли 39,5 млн доларів, що на 3,5 млн доларів більше, ніж у березні.

Як ідеться в прогнозі Capital Times, офіційний курс до кінця поточного року зміниться з поточного показника 36,56 грн/дол. у бік збільшення. На курс валют впливатимуть три фактори: регуляція НБУ, економічний розвиток і план відновлення.

«Відтоку валюти у нас за фінансовими операціями не буде. Експорт, швидше за все, буде на відносно високому рівні. Відповідно, попит на долар буде відносно низьким. Таким чином, поки немає ознак, щоб ситуація якось змінилася в порівнянні з тим, що маємо сьогодні», — вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

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