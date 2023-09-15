Попит на преміальні смартфони в Україні вийшов на довоєнний рівень. Що кажуть ритейлери про тенденції на ринку — Finance.ua
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Попит на преміальні смартфони в Україні вийшов на довоєнний рівень. Що кажуть ритейлери про тенденції на ринку

Особисті фінанси
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Попит на преміальні смартфони в Україні вийшов на довоєнний рівень. Що кажуть ритейлери про тенденції на ринку
Попит на преміальні смартфони в Україні вийшов на довоєнний рівень. Що кажуть ритейлери про тенденції на ринку
Українці повертаються до звичних умов споживання. Найбільші українські продавці техніки констатують, що попит на преміальні смартфони серед українців досяг довоєнного рівня.
Про це пише Forbes.
Інтерес до преміальних смартфонів в Україні очікувано впав на початку великої війни.
«Але десь за пів року ситуація трохи стабілізувалася, а за рік попит досяг рівня 2021 року», — зазначив CEO «Цитрус» Вадим Лисюк. «Багато людей пристосувалися до нових умов, пов’язаних з війною, та повернулися до звичного споживання», — додав він.
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Влітку 2023-го динаміка попиту на преміальні смартфони порівняно з 2022 роком збільшилася на 12%, каже менеджер відділу «Смартфони, аксесуари та аудіо» мережі «Алло» Євген Валєр. За неповний 2023 рік мережа продала майже стільки ж iPhone, що й роком раніше.
Схожа статистика в Rozetka — продажі дорогих гаджетів пішли угору вже на початку 2023-го. З виходом 15-го iPhone частка преміальних смартфонів повернеться на рівень довоєнного 2021 року, вважає керівник напряму «Електроніка» Rozetka Олександр Гайворонський. До кінця 2023-го у грошовому виразі вони займатимуть 35−37% ринку, озвучує внутрішню аналітику маркетинг-директор «Фокстроту» Олег Нікольський.
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Попит на продукцію Apple в Rozetka досить стабільний, каже Гайворонський. Щороку Rozetka продає понад 10 000 iPhone. Для порівняння, продажі «Цитрус» у рази більше — 116 000 штук із початку з 2021-го і до серпня 2023-го.
Попри це в першій п’ятірці продажів маркетплейсу Владислава та Ірини Чечоткіних — Xiaomi, Samsung та Motorola на Android. У 2021-му та 2022-му перше місце посів Xiaomi Redmi 9A вартістю до 4000 грн.
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Влітку 2023-го серед лідерів — гаджети цінового сегмента 5000−10 000 та бюджетні моделі до 5000 грн, каже Валєр із «Алло». Техніка Apple — на п’ятому місці.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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