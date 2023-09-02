Названо смартфони, які найчастіше купували у 2023 році — Finance.ua
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Названо смартфони, які найчастіше купували у 2023 році

Технології&Авто
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Названо смартфони, які найчастіше купували у 2023 році
Названо смартфони, які найчастіше купували у 2023 році
За результатами першої половини 2023 року найбільш продаваним смартфоном став iPhone 14 Pro Max. Про це повідомляє портал PhoneArena з посиланням на дані аналітичної компанії Omdia.

Які смартфони були найпопулярнішими

  • Найбільш затребуваний флагманський смартфон Apple iPhone 14 Pro Max розійшовся тиражем у 26,5 млн одиниць.
  • На другому місці розташувався iPhone 14 Pro з обсягом продажів 21 млн одиниць.
  • Третє місце посів iPhone 14 з результатом 16,5 млн.
  • Четверту позицію посів iPhone 13, продажі якого становили 15,5 млн одиниць.
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  • П’яте місце дісталося бюджетному Samsung Galaxy A14 (12,4 млн).
  • За ним ідуть флагманський смартфон Galaxy S23 Ultra (9,6 млн) і більш доступні Galaxy A14 5G (9 млн), A54 5G (8,8 млн) і A34 5G (7,1 млн).
  • Замкнув десятку найпопулярніших смартфонів iPhone 11, який вийшов ще 2019 року і досі приваблює користувачів завдяки своїм співвідношенням ціни та якості. Його продажі сягнули 6,9 млн.
Сумарно за перше півріччя 2023 року компанія Apple реалізувала понад 86 млн смартфонів.
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За матеріалами:
gsminfo
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