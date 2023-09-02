Названо смартфони, які найчастіше купували у 2023 році — Finance.ua

Названо смартфони, які найчастіше купували у 2023 році Сьогодні 03:54 — Технології&Авто

Названо смартфони, які найчастіше купували у 2023 році

За результатами першої половини 2023 року найбільш продаваним смартфоном став iPhone 14 Pro Max. Про це повідомляє портал PhoneArena з посиланням на дані аналітичної компанії Omdia.

Які смартфони були найпопулярнішими

Найбільш затребуваний флагманський смартфон Apple iPhone 14 Pro Max розійшовся тиражем у 26,5 млн одиниць.

розійшовся тиражем у 26,5 млн одиниць. На другому місці розташувався iPhone 14 Pro з обсягом продажів 21 млн одиниць.

з обсягом продажів 21 млн одиниць. Третє місце посів iPhone 14 з результатом 16,5 млн.

з результатом 16,5 млн. Четверту позицію посів iPhone 13, продажі якого становили 15,5 млн одиниць.

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П’яте місце дісталося бюджетному Samsung Galaxy A14 (12,4 млн).



За ним ідуть флагманський смартфон Galaxy S23 Ultra (9,6 млн) і більш доступні Galaxy A14 5G (9 млн), A54 5G (8,8 млн) і A34 5G (7,1 млн).

Замкнув десятку найпопулярніших смартфонів iPhone 11, який вийшов ще 2019 року і досі приваблює користувачів завдяки своїм співвідношенням ціни та якості. Його продажі сягнули 6,9 млн.

Сумарно за перше півріччя 2023 року компанія Apple реалізувала понад 86 млн смартфонів.

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gsminfo За матеріалами:

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