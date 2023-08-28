Названо найкращі компактні смартфони під будь-який бюджет — Finance.ua

Названо найкращі компактні смартфони під будь-який бюджет Сьогодні 00:29 — Технології&Авто

Названо найкращі компактні смартфони під будь-який бюджет

Смартфони від 6.5 дюймів і більше вже давно стали нормою — виробники збільшують діагональ дисплеїв своїх мобільних гаджетів для кращого споживання контенту — і для більшості користувачів це величезний плюс. Однак у 2023 році все ще можна знайти телефони з екраном діагоналлю до 6 дюймів.

Редактори популярного порталу Pocket-lint вивчили весь ринок і знайшли тільки найтоповіші невеликі апарати. Вони вільно вміщаються в одній руці і підходять як для повсякденних завдань, так і розваг.

iPhone 13 mini — по суті, це звичайний iPhone 13, але в маленькому корпусі. У нього при собі 5,4-дюймова OLED-панель, надпродуктивний процесор Apple A15 Bionic, оптимальна подвійна камера на 12+12 Мп, якісні стереодинаміки і вологозахист IP68.

— по суті, це звичайний iPhone 13, але в маленькому корпусі. У нього при собі 5,4-дюймова OLED-панель, надпродуктивний процесор Apple A15 Bionic, оптимальна подвійна камера на 12+12 Мп, якісні стереодинаміки і вологозахист IP68. iPhone SE 3 (2022) — цей айфон не схожий ні на один актуальний смартфон. У нього дуже компактні розміри через дисплей діагоналлю всього 4,7-дюйма. Завдяки цьому він вільно вміщається в одній руці,

— цей айфон не схожий ні на один актуальний смартфон. У нього дуже компактні розміри через дисплей діагоналлю всього 4,7-дюйма. Завдяки цьому він вільно вміщається в одній руці, Asus Zenfone 10 — напевно, найбільш збалансований компакт на ринку. У нього в арсеналі яскравий 5,92-дюймовий OLED-дисплей з ігровою частотою оновлення в 144 герц, потужний процесор Snapdragon 8 Gen 2, подвійна камера на 50+13 мегапікселів і акумулятор на 4300 мАг.

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Samsung Galaxy S23 — молодша версія отримала 6.1-дюймовий 2К AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+. А всередині стоїть найпередовіший Snapdragon 8 Gen 2 — його потужності вистачить ще на найближчі 4−5 років.

— молодша версія отримала 6.1-дюймовий 2К AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+. А всередині стоїть найпередовіший Snapdragon 8 Gen 2 — його потужності вистачить ще на найближчі 4−5 років. Motorola Razr Plus (2023) — повернення легендарної розкладачки. Новинка має дві з'єднані шарніром половинки, де додатковий 3.6-дюймовий екран займає майже всю верхню половину тильної панелі.

— повернення легендарної розкладачки. Новинка має дві з'єднані шарніром половинки, де додатковий 3.6-дюймовий екран займає майже всю верхню половину тильної панелі. Samsung Galaxy Z Flip 5 — технічно, це найкомпактніший телефон у цьому списку, оскільки діагональ допоміжного дисплея становить лише 1,9 дюйма.

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УНІАН За матеріалами:

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