Xiaomi випустила нові смартфони й одразу влаштувала розпродаж — Finance.ua

Xiaomi випустила нові смартфони й одразу влаштувала розпродаж 17.06.2023, 01:40 — Фондовий ринок

Xiaomi випустила нові смартфони й одразу влаштувала розпродаж

Xiaomi випускає нові смартфони чи не щомісяця, але менш цікавими від цього вони не стають. Тим паче, що зі стартом продажів починається літній розпродаж AliExpress, який у 2023 році проходить з 12 по 19 червня. Протягом декількох днів ви зможете урвати нові смартфони Xiaomi та інші гаджети з великою знижкою. Ну, а ми підкажемо, які новинки обов’язково варто придбати.

Смартфон POCO F5 зі знижкою

Ця модель надійшла в продаж ще минулого місяця, але тільки з 12 по 19 червня її можна придбати не за стандартною ціною, а за $349. Можливо, Смартфон POCO F5 і не найдешевший, але вже точно не найдорожчий, враховуючи той факт, що новинку оснастили найпотужнішим процесором Snapdragon 7+ Gen 2, який набирає майже 1 мільйон балів у тесті AnTuTu. Та це ж справжній флагман!

Також серед характеристик POCO F5 привертає до себе увагу солідний об'єм пам’яті (256 Гб у базовій версії), соковитий AMOLED-екран із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 1000 ніт, 64-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією зображення та батарея на 5000 мАг із зарядкою на 67 Вт у комплекті.

А ось смартфон Redmi Note 12 Pro почав продаватися саме 12 червня, тобто це найсвіжіший апарат серед усіх пристроїв Xiaomi. До того ж новинка зовсім не дорога, адже на старті продажів вона коштує $299, а перші, хто купував, взагалі можуть урвати купон продавця, що дає додаткову знижку. У підсумку купити Redmi Note 12 Pro вийде всього за $269.

Незважаючи на скромну ціну, характеристики Redmi Note 12 Pro задовольнять потреби будь-якої людини, а особливо — мобільного фотографа. Тут встановлена 108-мегапіксельна камера, що робить запаморочливі знімки і вдень, і ввечері, а за обробку зображення відповідає нехай не найпотужніше, але дуже збалансоване залізо. Усе це доповнюється AMOLED-екраном з частотою 120 Гц, стереодинаміками, великою батареєю на 5000 мАг і швидкою зарядкою на 67 Вт.

itechua За матеріалами:

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