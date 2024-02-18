Попит на мототранспорт серед українців збільшився майже на 50% (інфографіка) — Finance.ua

Попит на мототранспорт серед українців збільшився майже на 50% (інфографіка) 18.02.2024, 00:14 — Технології&Авто

Попит на мототранспорт серед українців збільшився майже на 50% (інфографіка), Фото: ukr.media

Незважаючи на зимовий період, в Україні продовжує розширятися мототранспортний ринок. Доказом цього є те, що у зимові місяці цей сегмент ринку краще реалізується, ніж легкові автомобілі з гібридними силовими установками на вторинному ринку у будь-який період року.

Про це пише Інститут досліджень авторинку.

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Експерти проаналізували, що за січень 2024 року українці придбали 2,4 тисячі мотоциклів, що є на 49,4% більше, ніж за січень 2023 року. Якщо порівнювати з груднем минулого року, то тут також показник вище — на 7,3%.

Інфографіка: eauto.org.ua

Зазначається, що серед загальної кількості 995 екземплярів мотоциклів (41%) були новими. Це щодо тих, які були ввезені з-за кордону. Щодо вживаних двоколісних, то тут частка становить лише 6,7% — 163 екземпляри. Усе інше — купівля-продаж мототехніки на внутрішньому ринку. На цю частку припадає 52,3% — 1269 угод. Середній вік мотоциклів, які були продані/придбані в Україні за підсумками січня, становить 13,7 років.

Які моделі купують найчастіше

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у січні переважали японські марки:

Honda (11,7%),

(11,7%), Yamaha (10,0%),

(10,0%), Suzuki (6,9%).

Honda було придбано у кількості 142 екземплярів, Yamaha — 121, а Suzuki — 84.

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Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у січні лідерами стали марки Spark, Musstang та Lifan.

Інфографіка: eauto.org.ua

Трійка найпопулярніших моделей вживаних мотоциклів, привезених із-за кордону, має такий вигляд: Honda CB — 13 екземплярів, Yamaha N-MAX — 5, Yamaha FZ — 5. Щодо марок, то тут лідери — Yamaha (32, 34,4%), Honda (24, 25,8%) та Suzuki (9, 9,7%).

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