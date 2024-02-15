Авто з Китаю опановують український авторинок: рейтинг моделей — Finance.ua

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Авто з Китаю опановують український авторинок: рейтинг моделей

Особисті фінанси
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Авто з Китаю опановують український авторинок: рейтинг моделей
Авто з Китаю опановують український авторинок: рейтинг моделей
Упродовж січня українці придбали 1359 легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з січнем 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився майже вдвічі. З цієї кількості: 885 нових та 474 вживаних авто.
Як свідчить статистика «Укравтопром», автомобілі китайського походження охопили 20% січневого ринку нових легковиків.
У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка авто китайського походження залишається у межах 3%. При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілями — 90%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
1. Volkswagen iD.4 — 286 авто;
2. BYD Song Plus — 83;
3. Honda eNS1 — 80;
4. Toyota bZ4X — 56;
5. Nissan Ariya — 50.
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ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю:
1. Volkswagen iD.4 — 150;
2. Honda eNS1 — 51;
3. Toyota bZ4X — 32;
4. BYD Song Plus — 30;
5. Nissan Ariya — 28.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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