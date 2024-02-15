Авто з Китаю опановують український авторинок: рейтинг моделей — Finance.ua

Авто з Китаю опановують український авторинок: рейтинг моделей Сьогодні 07:19 — Особисті фінанси

Авто з Китаю опановують український авторинок: рейтинг моделей

Упродовж січня українці придбали 1359 легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з січнем 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився майже вдвічі. З цієї кількості: 885 нових та 474 вживаних авто.

Як свідчить статистика «Укравтопром», автомобілі китайського походження охопили 20% січневого ринку нових легковиків.

У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка авто китайського походження залишається у межах 3%. При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілями — 90%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. Volkswagen iD.4 — 286 авто;

2. BYD Song Plus — 83;

3. Honda eNS1 — 80;

4. Toyota bZ4X — 56;

5. Nissan Ariya — 50.

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ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю:

1. Volkswagen iD.4 — 150;

2. Honda eNS1 — 51;

3. Toyota bZ4X — 32;

4. BYD Song Plus — 30;

5. Nissan Ariya — 28.

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