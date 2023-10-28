Попри війну попит на іпотечні кредити високий: скільки кредитів планують видати наступного року — Finance.ua

Попри війну попит на іпотечні кредити високий: скільки кредитів планують видати наступного року Сьогодні 11:21 — Кредит&Депозит

Попри війну попит на іпотечні кредити високий: скільки кредитів планують видати наступного року

До кінця поточного року 10 тисяч українських родин зможуть взяти кредити на придбання житла за програмою «єОселя». Програма покликана запустити первинний ринок та стимулювати житлове будівництво.

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

«Ми розглядаємо урядову програму єОселя як один із ключових інструментів для стимулювання будівництва житла. На сьогодні вже видано понад 4 200 кредитів за програмою, до кінця цього року можемо видати до 10 тисяч. Наступного — 12 тисяч кредитів. З серпня ми запустили масову іпотеку — надали можливість всім українцям, які не мають власного житла, отримати кредит під 7% на придбання квартир в будинках, що будуються, або не старше 3 років. Тобто наш головний акцент в програмі - на первинний ринок, на активізацію житлового будівництва, що своєю чергою стимулюватиме розвиток суміжних галузей», — зазначила Свириденко.

За її словами, попри війну попит серед українців на іпотечні кредити високий. І він значно збільшився від старту масової іпотеки.

«Люди хочуть і готові купувати нове житло, незважаючи на війну. Кредити беруть на придбання квартир не лише у відносно спокійних регіонах, а й у близьких до лінії фронту Харківській, Миколаївській, Запорізькій областях», — сказала Свириденко.

Вона також наголосила, що у рамках єОселі кредитування здійснюється виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту. Та закликала забудовників обирати прозорі механізми фінансування будівництва.

«Ми хочемо і будемо працювати з забудовниками, які діють по зрозумілими моделями, коли право власності на житло, яке будується, переходить до людини. Ми, як держава, не можемо фінансувати моделі, де права покупця житлової нерухомості на первинному ринку не захищені», - зазначила міністр.

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