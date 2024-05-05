Попри санкції США: Huawei повідомила про зростання прибутку у I кварталі — Finance.ua

Попри санкції США: Huawei повідомила про зростання прибутку у I кварталі Сьогодні 02:09 — Фондовий ринок

Попри санкції США: Huawei повідомила про зростання прибутку у I кварталі

Прибуток Huawei Technologies Co. за перші три місяці 2024 року зріс на 564%, у порівнянні з попереднім, що підкреслює відродження компанії, попри санкції США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 2,7 млрд доларів у березні, що на 564% більше, ніж у попередньому кварталі. Продажі за січень-березень зросли на 37% до 178,5 млрд юанів.

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Феноменальне зростання прибутку підкреслило відродження Huawei, попри санкції США.

За даними дослідницької компанії Counterpoint, поставки смартфонів компанії зросли на 70% у першому кварталі після того, як минулого року компанія несподівано повернулася на ринок з новим телефоном 5G, оснащеним передовим 7-нанометровим чіпом китайського виробництва.

Для порівняння, продажі iPhone Apple в Китаї впали на 19% у березні, за оцінками Counterpoint.

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Нагадаємо, після того як Apple тривалий час домінувала на ринку смартфонів у Китаї, Huawei зміг відновити колишню силу в останньому кварталі, — згідно поточних даних, показники продажів Huawei на внутрішньому ринку КНР зросли більш ніж удвічі, тоді як Apple програє.

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