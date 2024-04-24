Huawei представила новий бренд програмного забезпечення — Finance.ua

Huawei представила новий бренд програмного забезпечення Сьогодні 20:30 — Фондовий ринок

Китайська технологічна компанія Huawei продемонструвала черговий крок до того, щоб стати великим гравцем у галузі електромобілів — вона представила новий бренд Qiankun, під яким випускатиме ПЗ для інтелектуального водіння.

У назві нового бренду поєднуються образи небес та китайських гір Куньлунь — компанія продаватиме системи автопілота, а також засоби керування аудіосистемою та сидінням водія, пояснив Цзінь Ючжі (Jin Yuzhi), глава підрозділу Huawei Intelligent Automotive Solution (IAS) в ході заходу, яке компанія провела напередодні Пекінського автосалону. «2024-й стане першим роком масової комерціалізації розумного водіння, а сукупна кількість автомобілів, оснащених системою автопілота Huawei, до кінця року перевищить 500 000», — цитує топ-менеджера Reuters . Протягом року на ринок вийдуть понад десять моделей машин із системами Qiankun.

У 2019 році Huawei відкрила підрозділ з розробки розумних автомобілів — компанія має намір стати прямим конкурентом Bosch, постачаючи партнерам апаратні компоненти та ПЗ. У листопаді минулого року Huawei заявила, що підрозділ буде виділено в самостійну компанію, яка отримає у своє розпорядження основні технології та ресурси, а також інвестиції від партнерів, включаючи Changan Auto.

Зараз компанія в партнерстві з китайськими автовиробниками випустила сім електромобілів, і вони добре продаються, зазначив пан Цзінь. Серед них три моделі бренду Aito у партнерстві з Seres, розроблений спільно з Chery седан Luxeed S7, дві моделі марки Avatr за підтримки Changan Auto та одна під брендом Arcfox, що належить Beijing Automotive Group (BAIC).

Напередодні Huawei анонсувала седан S9 — першу модель преміального бренду Stelato, випущену спільно з BAIC.

Компанія проводить диверсифікацію, розвиваючись у напрямку найбільшого у світі китайського ринку електромобілів, учасники якого борються з уповільненням темпів продажу та проблемами надмірних потужностей — за увагу споживачів змагаються понад 40 брендів.

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