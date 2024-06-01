Попри ажіотаж серед інвесторів, ШІ насправді використовують мало людей — дослідження
Наразі великі корпорації інвестують значні кошти в генеративний штучний інтелект і такі моделі, як ChatGPT.
Нове дослідженні Інституту Reuters та Оксфордського університету показує, що насправді дуже мало людей використовують штучний інтелект, попри приголомшливий ажіотаж навколо цієї технології.
Онлайн-опитування 12 тис. людей в шести країнах (Аргентина, Данія, Франція, Японія, Великобританія, США) було зосереджене на тому, щоб зрозуміти, чи використовують люди генеративний штучний інтелект і що вони думають про його застосування в журналістиці та інших сферах.
ChatGPT є найбільш визнаним генеративним ШІ - близько 50% опитаних чули про нього. Це також найпоширеніший генеративний інструмент штучного інтелекту в шести країнах.
Однак лише 1% щодня використовує ChatGPT в Японії, 2% — у Франції та Великобританії та 7% у США. Багато з тих, хто стверджує, що використовував, робили це лише один або два рази.
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Хоча загалом існує широка обізнаність про генеративний ШІ, від 20% до 30% людей не чули про жоден із найпопулярніших інструментів ШІ.
Молоді люди частіше використовують генеративні ШІ на регулярній основі. У середньому по всіх шести країнах 56% людей у віці 18−24 років користувалися ChatGPT принаймні один раз, порівняно з 16% людей віком 55 років і старше. 5% використовують генеративний ШІ, щоб отримувати останні новини.
Значна частина громадськості вважає, що журналісти зараз використовують генеративний ШІ для виконання певних завдань. 43% вважають, що вони завжди або часто використовують його для редагування орфографії та граматики, 29% — для написання заголовків і 27% — для написання тексту статті.
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Відповідаючи на запитання про те, чи слід маркувати новини, створені здебільшого штучним інтелектом під наглядом людини, переважна більшість респондентів хоче принаймні певного розкриття чи маркування. Лише 5% респондентів стверджують, що жоден із перерахованих випадків використання не потрібно розголошувати.
Приблизно одна третина вважає, що редагування орфографії та граматики статті (32%) і створення заголовка (35%) мають бути позначені, приблизно половина вважає вартими позначки написання тексту статті (47%) та аналіз даних (47%).
Більшість людей очікує, що генеративний штучний інтелект матиме великий вплив практично на всі сфери життя протягом наступних п’яти років. Від 51% очікують значного впливу на політику, до 66% — на ЗМІ та 66% — на науку.
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Загалом більшість очікує, що генеративний штучний інтелект покращить життя. На запитання, чи зробить генеративний ШІ суспільство в цілому кращим чи гіршим, люди загалом були більш песимістичними. Застереження щодо штучного інтелекту в основному зосереджені на конфіденційності та безпеці.
Доктор Річард Флетчер, провідний автор звіту, сказав BBC, що існує невідповідність між ажіотажем навколо ШІ та суспільним інтересом до нього: «Значна частина населення не надто зацікавлена в генеративному штучному інтелекті».
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