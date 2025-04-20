Понад половину українських пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень на місяць — Finance.ua
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Понад половину українських пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень на місяць

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Понад половину українських пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень на місяць
Понад половину українських пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень на місяць
Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. На пенсію понад 10 тисяч може розраховувати кожен сьомий.
Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.
За даними ПФУ, станом на 1 квітня 2025 року розмір пенсій розподіляється таким чином:
  • до 3000 гривень — 3,9%, 398 267 осіб, середня пенсія — 2 282,97 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень — 32,3%, 3 340 489 осіб, середня пенсія — 3 341,83 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень — 20,4%, 2 105 500 осіб, середня пенсія — 4 509,69 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень — 28,9%, 2 987 845 осіб, середня пенсія — 6 857,93 гривень,
  • понад 10000 гривень — 14,5%, 1 499 274 осіб, середня пенсія — 15 643,69 гривень.
Понад половину українських пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень на місяць
Нагадаємо, жителі столиці та індустріальних регіонів отримують найвищі пенсійні виплати в Україні. Водночас на заході країни пенсії нижчі.
За даними на 1 квітня 2025 року, серед регіонів України найвищі пенсії в Києві — 8 708 гривень.
Середня пенсія українців з початку року зросла на 552 гривень і становить 6341,11 гривні.
Найбільше з початку року зросли пенсії, або довічне грошове утримання, суддів. Йдеться про зростання до 1281 гривень — тепер судді отримуватимуть пенсійні виплати в розмірі 108 321,6 гривні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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