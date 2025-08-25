Понад половина британських мільйонерів хоче виїхати з країни — Bloomberg Сьогодні 04:49 — Світ

Більше половини заможних жителів Великої Британії заявили, що будуть схильні покинути країну, якщо уряд запровадить податок на багатство. Такі дані наводить консалтингова компанія Arton Capital, яка опитала понад 1 тисячу респондентів зі статком від 1 млн фунтів стерлінгів ($1,4 млн) наприкінці липня — на початку серпня.

Про це пише Bloomberg.

Близько 60% учасників дослідження зізналися, що очікують вищої якості життя за кордоном. США очолили список кращих напрямків для переїзду британських мільйонерів, за ними йдуть Канада, Австралія та ОАЕ. У дослідженні наголошується, що вибір на користь цих країн пояснюється поєднанням нижчих податків та англомовного середовища.

«Велика Британія знаходиться в точці перелому, — заявив генеральний директор Arton Capital Арманд Артон. — Введення податку несе безліч наслідків, і чим довше зберігається невизначеність, тим вищий ризик витоку капіталу, талантів та довгострокових інвестицій у країни, де забезпечена більша стабільність для людей та їхнього майбутнього».

Дослідження відображає лише частину настроїв серед багатих британців, але перегукується зі спостереженнями Bloomberg: за даними агентства, в останні місяці кількість лідерів, що їдуть, помітно зросла. При цьому 66% мільйонерів, як і раніше, вважають Великобританію привабливим місцем для вкладень.

Згідно з опитуванням Arton Capital, 82% опитаних висловили готовність інвестувати в так звані «золоті візи» або програми громадянства через інвестиції за кордоном.

Велика Британія закрила власну схему в 2022 році через побоювання зловживань, проте, за інформацією Bloomberg, влада обговорює запуск нового формату для іноземних інвесторів.

