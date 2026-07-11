Понад 146 тисяч ФОПів зареєстровані на тимчасово окупованих територіях — дослідження Сьогодні 21:16

45% усіх ФОПів на окупованих територіях зареєстровані на Донеччині, Фото: magnific

Станом на липень 2026 року 146 479 активних ФОПів зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Майже половина з них зареєстровані на Донеччині. Найвища частка ФОПів із адресою на ТОТ — на Луганщині, де 96% усіх активних підприємців області мають реєстрацію саме на тимчасово окупованій території.

Про це повідомили в «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

45% усіх ФОПів на окупованих територіях зареєстровані на Донеччині

Як повідомляють аналітики, майже половина підприємців з реєстрацією на ТОТ — з Донеччини: 66 116 фопів.

На Луганщині зареєстровано 49 517 таких справ, у Запорізькій області — 18 041, а на Херсонщині — 12 805.

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У відсотковому вираженні лідирує Луганщина: 96% усіх активних фопів області мають реєстрацію саме на тимчасово окупованій території.

На Донеччині ця частка становить 72% усіх активних фопів області, на Херсонщині — 43%, а в Запорізькій області — 28%.

Зазначається, що найбільша частка таких підприємців спостерігається в областях, значна частина яких перебуває під окупацією.

Кількість ФОПів, зареєстрованих на ТОТ станом на липень 2026 року, Інфографіка: Опендатабот

Як змінити місце реєстрації ФОП

«За законом підприємці, які мають податкову адресу на ТОТ, не мають права легально продовжувати працювати — усі укладені з ними правочини будуть вважатись нікчемними з точки зору українського законодавства», — йдеться у дослідженні.

Аби продовжувати діяльність, ФОПи повинні перереєструвати свою адресу на підконтрольній Україні території та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру.

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Для того, аби змінити місце реєстрації ФОПа, необхідно спочатку оновити адресу як людина: отримати нову реєстрацію місця проживання або, якщо це ВПО, зафіксувати нову адресу в довідці ВПО.

Після цього потрібно змінити адресу вже як ФОП у ЄДР: онлайн на порталі Дія чи офлайн у ЦНАПі.

Дані про нову податкову адресу автоматично передаються до Податкової, проте, якщо ви ще й змінюєте систему оподаткування чи КВЕД, то дані потрібно оновити самостійно.

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