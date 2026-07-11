Понад 146 тисяч ФОПів зареєстровані на тимчасово окупованих територіях — дослідження
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Станом на липень 2026 року 146 479 активних ФОПів зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Майже половина з них зареєстровані на Донеччині. Найвища частка ФОПів із адресою на ТОТ — на Луганщині, де 96% усіх активних підприємців області мають реєстрацію саме на тимчасово окупованій території.
Про це повідомили в «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.
45% усіх ФОПів на окупованих територіях зареєстровані на Донеччині
Як повідомляють аналітики, майже половина підприємців з реєстрацією на ТОТ — з Донеччини: 66 116 фопів.
На Луганщині зареєстровано 49 517 таких справ, у Запорізькій області — 18 041, а на Херсонщині — 12 805.
У відсотковому вираженні лідирує Луганщина: 96% усіх активних фопів області мають реєстрацію саме на тимчасово окупованій території.
На Донеччині ця частка становить 72% усіх активних фопів області, на Херсонщині — 43%, а в Запорізькій області — 28%.
Зазначається, що найбільша частка таких підприємців спостерігається в областях, значна частина яких перебуває під окупацією.
Як змінити місце реєстрації ФОП
«За законом підприємці, які мають податкову адресу на ТОТ, не мають права легально продовжувати працювати — усі укладені з ними правочини будуть вважатись нікчемними з точки зору українського законодавства», — йдеться у дослідженні.
Аби продовжувати діяльність, ФОПи повинні перереєструвати свою адресу на підконтрольній Україні території та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру.