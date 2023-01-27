Понад 100 млрд грн: ФГВФО підрахував, скільки виплатив вкладникам банків-банкрутів за час свого існування — Finance.ua

Понад 100 млрд грн: ФГВФО підрахував, скільки виплатив вкладникам банків-банкрутів за час свого існування Сьогодні 21:03 — Кредит&Депозит

Понад 100 млрд грн: ФГВФО підрахував, скільки виплатив вкладникам банків-банкрутів за час свого існування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за весь час свого існування виплатив вкладникам ліквідованих банків майже 101,5 млрд грн гарантованого відшкодування за вкладами.

Про це сказано в повідомленні Фонду.

Протягом грудня 2022 року Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 75 млн грн. Таким чином за підсумками року сума виплаченого гарантованого відшкодування за вкладами склала 5,8 млрд грн.

Загалом за весь час свого існування Фонд виплатив вкладникам банків, щодо яких було прийнято рішення про виведення з ринку, майже 101,5 млрд грн гарантованого відшкодування за вкладами.

Станом на 1 січня 2023 року загальна сума виплат вкладникам банків, переданих фонду після набрання чинності законом про систему гарантування вкладів фізосіб від 2012 року, склала 96,8 млрд грн, а до набрання чинності цим законом фонд виплатив майже 4,7 млрд грн.

У відомстві нагадують:

на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення в Україні діє норма про повне відшкодування коштів запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами. Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів. У мирний час гарантована сума відшкодування за банківськими вкладами становила 200 000 гривень. У післявоєнний час: через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 000 гривень;

до 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ. Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 101,5 млрд грн.

Відмітимо, що депозит — досить проста послуга. Віддаєш банку гроші і через деякий час забираєш їх з відсотками. Все начебто зрозуміло. Однак є нюанси, про які банки розповідають далеко не завжди, але про них варто знати

Довідка Finance.ua:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб було створено у вересні 1998 року. Тоді початковий розмір відшкодувань становив 500 грн;

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб захищає вклади громадян та ФОПів лише у банках та не виплачує компенсацій за вкладами, розміщеними у небанківських фінустановах (кредитні спілки, фінансові компанії тощо);



головним джерелом фінансування виплат гарантованого відшкодування є банки-учасники, за рахунок яких наповнюється накопичувальний рахунок Фонду.

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