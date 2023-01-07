Чи гарантуються державою вклади в небанківських фінустановах: роз’яснення — Finance.ua

Чи гарантуються державою вклади в небанківських фінустановах: роз’яснення Сьогодні 12:08 — Кредит&Депозит

Чи гарантуються державою вклади в небанківських фінустановах: роз’яснення

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб захищає вклади громадян та ФОПів лише у банках та не виплачує компенсацій за вкладами, розміщеними у небанківських фінустановах (кредитні спілки, фінансові компанії тощо).

Про це йдеться у роз’ясненні проєкту «Фінкульт» Фонду гарантування вкладів.

«Звертаємо вашу увагу, що кошти у кредитних спілках не гарантуються Фондом. Під гарантії Фонду підпадають лише ті вклади, які розміщені у банках-учасниках ФГВФО», — йдеться у повідомленні.

Як перевірити, чи є фінустанова учасником ФГВФО

Перевірити, чи є фінансова установа учасником системи гарантування вкладів, можна на сайті Фонду гарантування.

Варто пам’ятати, що учасниками Фонду можуть бути лише банки.

Участь банків у Фонді є обов’язковою, тому учасниками Фонду гарантування є всі українські банки.

Читайте також НБУ показав рейтинг банків за вкладами (інфографіка)

Банки в Україні набувають статусу учасника ФГВФО в день отримання банківської ліцензії від НБУ, а дані про них вносяться до Реєстру учасників Фонду.

На підтвердження цього статусу банки отримують свідоцтво учасника Фонду.

Актуальний перелік банків — учасників розміщений на сайті Фонду у розділі «Учасники Фонду».

За номером та датою видачі свідоцтва можна перевірити, чи належить це свідоцтво установі, що його опублікувала.

Взаємодія Фонду та банків-учасників

Фонд гарантування має право безоплатно одержувати від банку інформацію про його діяльність, пояснення з окремих питань, будь-які документи, необхідні для здійснення перевірки та виконання Фондом інших функцій, передбачених законом про систему гарантування вкладів.

Банк зобов’язаний надавати Фонду на його вимогу або відповідно до вимог законодавства документи та іншу інформацію, необхідні для виконання Фондом функцій, передбачених законом.

Також банки надають інформацію, що містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законом «Про банки і банківську діяльність».

Максимальна сума гарантій за вкладами

В Україні з 13 квітня 2022 року запроваджені 100%-ві гарантії за банківськими вкладами. Повні гарантії запроваджені на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3-х місяців після.

Коли такий період завершиться, максимальна гарантована сума становитиме 600 тис. грн.

Оскільки закон, який передбачає підвищення гарантованої суми з 200 тис. грн (до війни) до 600 тис. грн (через три місяці після скасування воєнного стану) набрав чинності 13 квітня 2022 року, то повне (стовідсоткове) відшкодування вкладів поширюється лише на банки, рішення про віднесення яких до категорії неплатоспроможних були прийняті після цієї дати.

В Україні на 1 грудня 2022 року функціонували 67 банків.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.