Поляки відтермінували угоду про продаж Тігіпку Ідея Банку — Finance.ua
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Поляки відтермінували угоду про продаж Тігіпку Ідея Банку

Фондовий ринок
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Поляки відтермінували угоду про продаж Тігіпку Ідея Банку
Поляки відтермінували угоду про продаж Тігіпку Ідея Банку
Польський Getin Holding SA уклав черговий додаток до договору з кіпрською компанією «Алкемі Лімітед», власника групи «ТАС» Сергія Тігіпка, про продаж 100% акцій Ідея Банку, згідно з яким строк виконання відкладальних умов подовжено до 30 квітня 2025 року.
Згідно з пресрелізом Getin на Варшавській фондовій біржі, відповідний додаток укладено у четвер, 27 березня.
Раніше, 14 березня, продавець повідомив, що через необхідність перевірки поданих документів та інформації Національний банк України (НБУ) продовжив ще на 30 робочих днів строк прийняття рішення про погодження угоди купівлі-продажу Ідея Банку. Тоді строк виконання відкладальних умов було подовжено до 31 березня.
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Польский Getin Holding продав Ідея Банк, де полякам належало 100% акцій, компанії з групи ТАС Сергія Тігіпка за 34 мільйона доларів. Це перша транзакція M&A в банківському секторі з початку повномасштабної війни.
Продати банк від польського Getin Holding вимагав НБУ, який дав 6 місяців на продаж його 100% частки у статутному капіталі фінустанові.
Аналогічну вимогу висунуто до основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького. Він мав півроку на те, щоб продати холдингу 44,98% акцій Ідея Банку (145 318 179 штук). Як альтернатива, НБУ дозволив Чарнецькому продати свою частку в самому Getin Holding або компанії LC Corp BV, якій належить 34,17% холдингу.
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Раніше Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.
Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. Вказано, що НБУ встановив для Чарнецького та Getin Holding термін для усунення порушення в 1 рік. Причини визнання репутації Чарнецького та Getin Holding небездоганною НБУ не вказує.
2020 року власник польського Idea Bank Лєшек Чарнецький став фігурантом розслідування польських правоохоронців, а сам банк через борги було передано одному з найбільших банків Польщі Pekao. При цьому, оскільки український Ідея Банк у складі холдингу був відділений від Idea Bank Poland, розслідування на цей актив не вплинуло.
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У грудні 2024 року Антимонопольний комітет України вже надав Сергію Тігіпку дозвіл на концентрацію шляхом опосередкованого придбання 100% акцій Ідея Банку. Тепер остаточне рішення за Національним банком, який має схвалити завершення угоди.
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Діло
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