НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом пів року — Finance.ua

НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом пів року Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом пів року

Національний банк України дає шість місяців Getin Holding на продаж його 100% частки в статутному капіталі Ідея Банку (Львів).

Про це йдеться в повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі.

У ньому зазначено, що Getin Holding 2 травня 2024 року отримав рішення Комітету з питань нагляду та регулювання банківської діяльності, оверсайт-нагляду за платіжними системами НБУ від 29 квітня цього року з вимогою відчуження Getin Holding 323 072 875 акцій Ідея Банку.

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Крім того, аналогічну вимогу висунуто щодо основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького (Leszek Czarnecki), від якого Нацбанк зажадав упродовж півроку продати Getin Holding 145 318 179 акцій, або 44,98% Ідея Банку, запропонувавши як альтернативу продати частку Чарнецького в Getin Holding або LC Corp BV, що належить йому і яка володіє 34,17% в Getin Holding.

Зазначається, що НБУ встановив термін на виконання цих вимог у шість місяців із дня набуття чинності постановою — 29 квітня.

«Правління емітента повідомляє, що аналізує правові наслідки рішення та оптимальні дії для захисту інвестицій в IBU відповідно до чинного законодавства», — зазначає Getin Holding.

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Як повідомлялося, Нацбанк 27 березня 2023 року визнав небездоганною ділову репутацію і самого польського холдингу, і його основного власника Чарнецького. У зв’язку з чим, зокрема, український регулятор тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецького річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. Крім того, НБУ погодив довірчим управителем Ідея Банку президента Польсько-української господарської палати Яцека Пєхоту.

У Польщі в результаті рішень Фонду банківських гарантій польський Idea Bank став частиною банку Pekao, тоді як Getin Noble Bank також введено в процедуру санації, він змінив назву на VeloBank і наприкінці березня цього року його продали американському фонду Cerberus Capital Management LP.

Ідея Банк (раніше — Плюс Банк) заснований 1989 року. Згідно з даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.

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