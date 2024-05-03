НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом пів року — Finance.ua

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НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом пів року

Фондовий ринок
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НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом пів року
НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом пів року
Національний банк України дає шість місяців Getin Holding на продаж його 100% частки в статутному капіталі Ідея Банку (Львів).
Про це йдеться в повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі.
У ньому зазначено, що Getin Holding 2 травня 2024 року отримав рішення Комітету з питань нагляду та регулювання банківської діяльності, оверсайт-нагляду за платіжними системами НБУ від 29 квітня цього року з вимогою відчуження Getin Holding 323 072 875 акцій Ідея Банку.
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Крім того, аналогічну вимогу висунуто щодо основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького (Leszek Czarnecki), від якого Нацбанк зажадав упродовж півроку продати Getin Holding 145 318 179 акцій, або 44,98% Ідея Банку, запропонувавши як альтернативу продати частку Чарнецького в Getin Holding або LC Corp BV, що належить йому і яка володіє 34,17% в Getin Holding.
Зазначається, що НБУ встановив термін на виконання цих вимог у шість місяців із дня набуття чинності постановою — 29 квітня.
«Правління емітента повідомляє, що аналізує правові наслідки рішення та оптимальні дії для захисту інвестицій в IBU відповідно до чинного законодавства», — зазначає Getin Holding.
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Як повідомлялося, Нацбанк 27 березня 2023 року визнав небездоганною ділову репутацію і самого польського холдингу, і його основного власника Чарнецького. У зв’язку з чим, зокрема, український регулятор тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецького річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. Крім того, НБУ погодив довірчим управителем Ідея Банку президента Польсько-української господарської палати Яцека Пєхоту.
У Польщі в результаті рішень Фонду банківських гарантій польський Idea Bank став частиною банку Pekao, тоді як Getin Noble Bank також введено в процедуру санації, він змінив назву на VeloBank і наприкінці березня цього року його продали американському фонду Cerberus Capital Management LP.
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Ідея Банк (раніше — Плюс Банк) заснований 1989 року. Згідно з даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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