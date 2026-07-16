Поляки хочуть пріоритету для свого бізнесу у післявоєнній відбудові України — результати опитування Сьогодні 08:31

У Польщі склався широкий суспільний консенсус щодо участі бізнесу у відбудові України. Понад три чверті громадян Польщі переконані, що через масштабну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення польський бізнес має отримати першочергове право на участь у повоєнних контрактах.

Про це свідчать результати опитування United Surveys by IBRiS, проведеного для порталу Wirtualna Polska, повідомляє «Комерсант Український».

«За даними опитування, 76,4% поляків вважають, що польські компанії мають отримати пріоритет під час укладання майбутніх контрактів. Таку позицію підтримують виборці як влади, так і опозиції» — сказано в дослідженні.

Соціологи запитали респондентів, чи повинні польські компанії мати першочергове право на контракти в Україні з огляду на значну допомогу, яку Польща надавала Києву від початку повномасштабної війни.

Позитивно відповіли 76,4% опитаних. З них 46% повністю підтримують таку ідею, ще 30,4% — «радше підтримують».

Проти виступили 11,2% респондентів: 8,2% відповіли «радше ні», а 3% — «однозначно ні». Ще 12,4% не змогли визначитися.

Готовність польського бізнесу до великих контрактів

Раніше про актуальний стан підготовки польського бізнесу до повоєнних проєктів та наявні перепони повідомляло польське ділове видання Interia Biznes. Попри політичне охолодження компанії з Польщі, особливо у сферах будівництва, енергетики та логістики, бізнес бачить у відновленні України величезний фінансовий потенціал.

За оцінками Світового банку, вартість реконструкції країни може сягнути понад 500 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Польські фірми мають «ренту географії» та досвід роботи, що дозволяє їм претендувати на роль ключового хабу для відбудови.

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«Польські компанії мають природні переваги, вони є надійними партнерами в модернізації України», — зазначають експерти Польсько-української господарчої палати.

Деякі великі гравці, як-от Budimex чи Polimex Mostostal, уже підписали угоди про співпрацю та ведуть переговори щодо модернізації енергетичного сектору. Підприємці впевнені, що найкращим механізмом для великих інвестицій стане формат партнерства між державою і приватними інвесторами. Вони очікують від уряду впровадження ефективних інструментів захисту капіталу, оскільки ризики залишаються високими.

Головні загрози та вимоги до влади

Попри оптимістичні прогнози представники польського бізнесу вказують на суттєві перешкоди, які можуть стримати інвестиції. Найбільше занепокоєння викликає питання безпеки платежів і передбачуваності правового середовища, особливо після конфліктних ситуацій з окремими контрактами на місцевому рівні. Компанії наголошують, що реалізація проєктів на сотні мільйонів злотих неможлива без міжурядової угоди між Польщею та Україною.

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Польські підприємці закликають владу до активнішої підтримки на міжнародному рівні, оскільки конкуренти з інших країн ЄС мають сильнішу допомогу від своїх урядів. Бізнес-спільнота звертається до політиків обох країн із закликом припинити конфронтацію, оскільки вона прямо шкодить господарським інтересам. На думку підприємців, для успішної відбудови необхідна політична стабільність, яка дозволить перейти від декларацій до реальних масштабних робіт.

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