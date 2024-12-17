Поліція викрила шахрая, який привласнив майже 4 мільйони гривень допомоги від благодійних фондів — Finance.ua
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Поліція викрила шахрая, який привласнив майже 4 мільйони гривень допомоги від благодійних фондів

Кримінал
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Поліція оголосила підозру організатору афери, який привласнив майже 4 мільйони гривень допомоги від благодійних фондів для кінного спорту України.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в місті Києві
Правоохоронці встановили, що генеральний секретар організації, що направлена на допомогу кінному спорту України, на початку 2022 року переїхав з України до Королівства Бельгії, де заснував та очолив аналогічну благодійну організацію.
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Надалі зловмисник підготував та скерував листи на адреси благодійних організацій із закликом надавати матеріальну допомогу українському кінному спорту, в якості благодійної допомоги, на адресу новоствореного фонду на території Бельгії. Він запевняв, що гроші будуть спрямовані на потреби та допомогу конярству України.
«У ході слідства ми встановили, що таким чином благодійні організації перерахували на рахунки новоствореного фонду зловмисника понад 790 тисяч євро. Проте, частина коштів так і не потрапила до України, адже фігурант використав їх на власні потреби», — розповів слідчий Подільського управління поліції Артем Німченко.
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Таким чином зловмисник у період з 2022 по початок 2024 року встиг привласнити та витратити майже 4 мільйони гривень благодійних коштів, що призначалися на розвиток кінного спорту України.
На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
За матеріалами:
Finance.ua
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