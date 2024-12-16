78-річний «Дід» керував схемою перепродажу залізничних квитків: втрата понад 73 млн грн прибутку — Finance.ua

78-річний «Дід» керував схемою перепродажу залізничних квитків: втрата понад 73 млн грн прибутку Сьогодні 18:10 — Кримінал

Правоохоронці викрили злочинну групу з 15 осіб, які заробляли мільйони на перепродажі квитків на міжнародні потяги. Організатором виявився 78-річний екс-керівник залізниці, якому загрожує до 12 років ув’язнення.

Журналісти програми «Факти тижня» телеканалу ICTV поділилися подробицями свого масштабного розслідування про загадкове зникання квитків «Укрзалізниці».

У результаті розслідування правоохоронці викрили масштабну корупційну схему на залізниці, у якій брали участь 13 осіб (наразі, підозри вже висунуто 15 особам). Під час обшуків було виявлено майже 5 мільйонів гривень готівкою. Виявилося, що квитки на популярні рейси, що надходили в продаж, зникали вже через 20 днів після їх надходження. Квитки купувалися заздалегідь, а потім перепродавалися за цінами, вдвічі або втричі вищими.

У схемі були залучені працівники залізниці, а також голови профспілок, які погоджували кандидатури на ключові посади та брали участь у розподілі незаконних доходів.

Головним організатором виявився 78-річний чоловік, на призвісько «Дід», який все життя пропрацював на залізниці на керівних посадах, зокрема був заступником керівника дільниці. Наразі він перебуває пенсії, проте продовжує керувати схемою. Ще під час свого перебування на керівній посаді підібрав для себе на кандидатуру працівника, якого в подальшому і пролобіював для призначення на цю посаду. Далі продовжував вчиняти свою злочинну діяльність.

Щоб ці схеми працювали, голова профспілки особисто погоджував кандидатів на посади начальників потягів та провідників та пояснював правила.

Слідство також виявило факти залякування співробітників залізниці з боку кримінальних елементів, які були залучені для тиску на підлеглих. Зокрема, залякували фразами:

«По тебе прийде біта, ти залишишся без ніг, без голови».

Наразі «Дід» перебуває під вартою, проте не в СІЗО, а в лікарні, бо під час арешту йому стало зле. Йому загрожує до 12 років вʼязниці.

Решта учасників організованої злочинної групи вже за гратами, без права внесення застави. Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну організацію, яка продавала квитки на міжнародні потяги за 300−500 євро. Через незаконні схеми Укрзалізниця втратила понад 73 млн грн прибутку.

УНН За матеріалами:

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