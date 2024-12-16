Посадовець військової частини примушував підлеглих працювати в кіоску його дружини — ДБР — Finance.ua
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Посадовець військової частини примушував підлеглих працювати в кіоску його дружини — ДБР

Кримінал
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Посадовець військової частини примушував підлеглих працювати в кіоску його дружини — ДБР
Посадовець військової частини примушував підлеглих працювати в кіоску його дружини — ДБР, Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань викрило заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини, який примушував підлеглих працювати на його родину та віддавати частину незаконно нарахованих бойових виплат.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Починаючи з січня 2023 року четверо військовослужбовців здійснювали будівельні та інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу, а також працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Дружина при цьому контролювала та координувала роботу військових.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
У разі відмови працювати заступник начальника погрожував військовослужбовцям відправити їх на передову без відповідної підготовки.
Військовослужбовці, які працювали різноробами у свого командира, майже два роки не з’являлись на службі, однак щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових завдань. Левову частку виплат вони віддавали своєму «роботодавцю», окремо їхня трудова діяльність на родину посадовця не оплачувалася.
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Працівники ДБР провели низку обшуків, в тому числі за місцем мешкання заступника начальника підрозділу, під час яких вилучено кошти, документи, чорнові записи та інше майно, що може свідчити про його незаконну діяльність.
Попередньо встановлена сума збитків державі складає понад 3 млн гривень.
Триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426−1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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