Елітна нерухомість у Грузії та оборудки: у посадовця МВС знайшли незаконних статків на 20 мільйонів — Finance.ua

Елітна нерухомість у Грузії та оборудки: у посадовця МВС знайшли незаконних статків на 20 мільйонів Сьогодні 04:31 — Кримінал

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення одного з начальників територіального сервісного центру РСЦ ГСЦ МВС України.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

За результатами перевірки встановлено, що посадовець у період з 2021 по 2023 роки придбав низку транспортних засобів за заниженими цінами та реалізовував їх за значно вищими цінами, отримуючи суттєвий фінансовий зиск. До цієї схеми також були залучені близькі особи декларанта.

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У співпраці з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявлено, що під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, в березні 2022 року, посадовець придбав п’ять апартаментів у курортних містах Грузії — Батумі та Бакуріані. Загальна площа об’єктів нерухомості становить від 37 до 87 кв. м, а їх вартість — від 30 до 82 тисяч доларів США. Сумарна вартість цих придбань перевищує 7,19 млн грн.

Загалом витрати посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягають майже 20 млн грн. При цьому НАЗК встановило відсутність законних доходів, які могли б забезпечити такі фінансові витрати.

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