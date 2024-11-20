Елітна нерухомість і банківські рахунки сина: у екслужбовця СБУ знайшли незаконних статків на 27 мільйонів — Finance.ua

Елітна нерухомість і банківські рахунки сина: у екслужбовця СБУ знайшли незаконних статків на 27 мільйонів Сьогодні 18:30 — Кримінал

Елітна нерухомість і банківські рахунки сина: у екслужбовця СБУ знайшли незаконних статків на 27 мільйонів, Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

За результатами моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368−5 Кримінального кодексу України, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн.

НАЗК встановило, що посадовець, члени його сім’ї та знайома набули у власність необґрунтовані активи, а саме:

вилучену правоохоронним органом готівку у 70 тис. дол. США та 40 тис. євро;

квартиру в Києві вартістю понад 4,4 млн грн, зареєстровану на пов’язану особу;

автомобіль Mitsubishi I200, 2019 р.в., вартістю 860 тис. грн;

автомобіль Toyota RAV-4 Hybrid, 2021 р.в. вартістю понад 1,1 млн грн;

автомобіль Jeep Grand Cherokee, 2011 р.в., вартістю 500 тис. грн;

автомобіль Volvo XC90, 2021 р.в. вартістю понад 1,6 млн грн;

автомобіль Tesla Model X, 2018 р.в. вартістю 500 тис. грн;

5 об’єктів нерухомого майна, 4 з яких розташовані в Печерському районі міста Києва на загальну суму понад 13,8 млн грн;

кілька земельних ділянок в Запорізькій і Київській областях на загальну суму 235 тис. грн.

Ні посадовець, ні члени його сім’ї, ні близькі та пов’язані особи не мали достатніх статків для набуття у власність цих активів.

Також з 2021 по 2022 роки на банківські рахунки сина підозрюваного було зараховано понад 1,1 млн грн, з яких внесено готівкою — понад 842 тис. грн, походження яких невідоме, адже не підтверджується офіційно отриманими доходами.

За результатами моніторингу способу життя НАЗК склало висновок та скерувало матеріали стосовно колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення СБУ до Офісу Генерального прокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

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