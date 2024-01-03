Поліція Києва переплачує за оренду штрафмайданчиків — НАЗК заявляє про можливу корупційну схему Сьогодні 15:13 — Кримінал

Поліція Києва переплачує за оренду штрафмайданчиків — НАЗК заявляє про можливу корупційну схему, Фото: Уніан

У діях посадовців Головного управління Національної поліції в місті Києві виявлено ознаки розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Ідеться про злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Його ознаки в діях посадових осіб НАЗК виявило в результаті моніторингу за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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Під час моніторингу встановлено, зокрема, що Головне управління Нацполіції в Києві облаштувало спеціальний майданчик для тимчасового затримання і зберігання транспортних засобів на земельній ділянці, яку орендувало у господарського товариства.

Як з’ясувалося, згадане товариство не є власником землі. Ділянку воно орендує у Київської міської ради.

Замість укладення договорів суборенди землі, між товариством й управлінням поліції були підписані договори про закупівлю послуг з оренди нерухомого майна за державні кошти. Наслідком таких дій стало створення умов для завищення вартості використання земельної ділянки.

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У НАЗК наголосили, що, згідно із законом, орендна плата за договором суборенди не може бути більшою за визначену в основному договорі оренди.

Натомість посадові особи перерахували господарському товариству за користування частиною земельної ділянки площею 3,72 гектарів бюджетні кошти розміром, який значно перевищує орендну плату, встановлену Київською міською радою для товариства за користування ділянкою загальною площею понад 6 гектарів.

НАЗК затвердило обґрунтований висновок про виявлення ознак корупційного правопорушення, за результатами розгляду якого Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування.

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Агентство звернулося до суду з позовом про визнання вищевказаних договорів недійсними, враховуючи, що укладені вони в результаті можливого корупційного правопорушення, а також з огляду на суперечність змісту цих договорів низці положень спеціального законодавства.

Суд відкрив провадження у справі за позовом НАЗК. Перше судове засідання призначене на 12:00 30 січня.

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