В Україні змінять правила розміщення кіосків та парковок — Finance.ua

В Україні змінять правила розміщення кіосків та парковок Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

В Україні змінять правила розміщення кіосків та парковок

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10 308 , який запроваджує нові механізми отримання права на розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності (МАФів) на державних і комунальних землях та майданчиках для паркування транспортних засобів.

Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування Олена Шуляк.

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«Місцевий бюджет матиме кошти на соціальні та інфраструктурні проєкти, бізнес — можливість працювати чесно і без сюрпризів. Ну, а мешканці громад отримують якісні послуги», — наголосила вона.

Співініціатор документу, народний депутат «Слуги Народу» Олексій Мовчан зазначив, що наразі тимчасові споруди, а в народі просто — МАФи, та парковки — найпоширеніший варіант ведення бізнесу як у великих містах, так і в маленьких населених пунктах. Водночас це — найулюбленіша тема для корупціонерів.

«Зараз, щоб встановити тимчасову споруду і мати можливість вести бізнес, дуже часто підприємець має платити хабаря особам, які приймають рішення. Ще складніша ситуація з майданчиками для паркування — механізм їхньої організації взагалі не врегульований. Кожен орган місцевого самоврядування на свій розсуд вирішує питання організації стоянок та парковок у громаді. Здебільшого це — неконкурентний процес, який також має багато корупційних ризиків», — розповів він.

Що пропонує законопроєкт:

спрощення і врегулювання питань та процедур, пов’язаних з розміщенням МАФів та майданчиків для платного паркування транспортних засобів;

встановлення прозорої, законодавчо визначеної процедури розміщення МАФів та парковок на державних та комунальних земельних ділянках через конкурентні онлайн-аукціони. За результатами електронних торгів особа, що запропонувала найвищу ціну, отримує право на розміщення таких об'єктів. Це дозволить зробити процеси конкурентними та позбавить їх корупційних ризиків;

запровадження прозорих та конкурентних механізмів доступу суб'єктів господарювання до отримання права на розміщення МАФів та майданчиків для паркування транспортних засобів.

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Також законопроєкт пропонує внести зміни до Земельного кодексу України, щоб зробити правила користування державною та комунальною землею зрозумілішими.

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