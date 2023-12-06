В Україні змінять правила розміщення кіосків та парковок — Finance.ua

В Україні змінять правила розміщення кіосків та парковок
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10 308, який запроваджує нові механізми отримання права на розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності (МАФів) на державних і комунальних землях та майданчиках для паркування транспортних засобів.
Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування Олена Шуляк.
«Місцевий бюджет матиме кошти на соціальні та інфраструктурні проєкти, бізнес — можливість працювати чесно і без сюрпризів. Ну, а мешканці громад отримують якісні послуги», — наголосила вона.
Співініціатор документу, народний депутат «Слуги Народу» Олексій Мовчан зазначив, що наразі тимчасові споруди, а в народі просто — МАФи, та парковки — найпоширеніший варіант ведення бізнесу як у великих містах, так і в маленьких населених пунктах. Водночас це — найулюбленіша тема для корупціонерів.
«Зараз, щоб встановити тимчасову споруду і мати можливість вести бізнес, дуже часто підприємець має платити хабаря особам, які приймають рішення. Ще складніша ситуація з майданчиками для паркування — механізм їхньої організації взагалі не врегульований. Кожен орган місцевого самоврядування на свій розсуд вирішує питання організації стоянок та парковок у громаді. Здебільшого це — неконкурентний процес, який також має багато корупційних ризиків», — розповів він.
Що пропонує законопроєкт:
- спрощення і врегулювання питань та процедур, пов’язаних з розміщенням МАФів та майданчиків для платного паркування транспортних засобів;
- встановлення прозорої, законодавчо визначеної процедури розміщення МАФів та парковок на державних та комунальних земельних ділянках через конкурентні онлайн-аукціони. За результатами електронних торгів особа, що запропонувала найвищу ціну, отримує право на розміщення таких об'єктів. Це дозволить зробити процеси конкурентними та позбавить їх корупційних ризиків;
- запровадження прозорих та конкурентних механізмів доступу суб'єктів господарювання до отримання права на розміщення МАФів та майданчиків для паркування транспортних засобів.
Також законопроєкт пропонує внести зміни до Земельного кодексу України, щоб зробити правила користування державною та комунальною землею зрозумілішими.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною